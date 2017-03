Hospital São Marcos fecha as portas e demite trabalhadores

Pelos menos por hora, a população de Nova Veneza está sem atendimento no Hospital São Marcos.

Com a entrega do Isev para a administração municipal, a instituição está desde a última quinta-feira, 9, fechada para todos os serviços.

Os 57 trabalhadores foram demitidos sem receber os salários de janeiro e os créditos trabalhistas. A vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Saúde de Criciúma e Região (Sindisaúde), Zenair Cauduro, explica que a situação está bem delicada e confusa e, os mais prejudicados são os trabalhadores. “Com o Isev fora, a prefeitura assumirá e passa a gestão para o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Amesc (CIS –Amesc), no entanto, este processo pode demorar.

Os 13 prefeitos tem que concordar e, a Câmara de Vereadores de Nova Veneza precisa aprovar, enquanto isso, os ex-funcionários sofrem sem saber como vai ficar o seu futuro”, avalia Zenair. A assessoria jurídica do Sindicato está acompanhando o caso visando garantir todos os direitos dos trabalhadores evitando que saiam lesados. “Iremos negociar com o novo administrador a manutenção (recontratação) de 100% dos trabalhadores com seis meses de estabilidade”, pontua o advogado Ivan Bitencourt.

Conforme ele, na próxima semana será efetuada a rescisão dos contratos sem o pagamento para viabilizar a liberação do Fundo de Garantia e do Seguro-desemprego. Uma audiência pública deve acontecer na Câmara de Vereadores de

Com o encerramento do contrato com o Isev, a responsabilidade passa ser das Irmãs Beneditinas da Divina Providência, que na sequência, pretendem devolver a estrutura ao município de Nova Veneza.

Maristela Benedet / Foto: Willians Biehl