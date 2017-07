Hospital São Marcos encaminha serviços para reabrir as portas totalmente

Documentações estão sendo colhidas e serviços contratados para que retorne os atendimentos de internações e cirurgias.

Seguem sendo realizados os encaminhamentos para que o Hospital São Marcos, de Nova Veneza, possa reabrir as portas totalmente nos setores de internação, cirurgia, obstetrícia e psiquiatria para crianças, além do Pronto Socorro já atuante. A instituição fechou totalmente as portas com a saída do Instituto de Saúde e Educação Vida (ISEV) da administração do local.

De acordo com o diretor do hospital, Paulo Conti, em entrevista à Rádio Onda Jovem FM na última semana, a equipe está buscando resolver todos os pontos para que volte a atender toda a demanda o mais breve possível. “A instituição fechou juridicamente, e isso está complicando um pouco mais. Estamos empenhados, juntamente com a prefeitura, nos preparativos para a retomada dos trabalhos. Já realizamos a dedetização e fechamos contrato com a coletora de lixo e com a empresa de informática. A lavanderia está terceirizada e será avaliada depois”, argumenta.

Os serviços de imagem e laboratório também estão sendo negociados. “Estamos com um pouco de dificuldade para conseguir o CNPJ, porque demora muito para pegar todos os documentos nas diferentes repartições. Esperamos alguns que o Tribunal de Contas está mandando para a prefeitura, para retirarmos o pedido de viabilidade. Com isso poderemos dar entrada na Receita Federal para que consigamos o CNPJ de uma vez por todas”, acrescenta Conti.

Além disso, segundo o diretor do hospital, o corpo clínico também está sendo fechado para que posteriormente seja dada entrada no Conselho Regional de Medicina. “Felizmente está fluindo. Não temos data definida, mas estamos fazendo um esforço para abrir o mais rápido possível. Quando efetivamente voltar a funcionar, continuaremos com o Pronto Socorro, mais as internações clínicas, cirúrgicas, obstétricas e psiquiátricas para crianças. Ainda poderemos ampliar ou mudar alguns pontos em função do espaço físico disponível”, finaliza.

Os novos telefones para contato com o Hospital São Marcos são: (48) 3436-5672 e (48) 3436-1897.

Francine Ferreira / Foto: Willians Biehl