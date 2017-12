Homens são surpreendidos tentando furtar gado no Caravaggio

Ao verem o proprietário os ladrões fugiram do local.

A Polícia Militar de Nova Veneza foi acionada por volta das 16h dessa sexta-feira, 15, para auxiliar um homem que flagrou em sua propriedade, pelo menos dois outros homens, que tentariam cometer o crime de abigeato.

Ao verem o proprietário os criminosos fugiram para a mata, deixando para trás uma mochila com facas, marreta, lima e outros objetos.

A Polícia Militar de Nova Veneza foi acionada e com o apoio de policiais com motos de Forquilhinha, fez buscas na mata e estradas da região, localizada nos limites entre os bairros Baixada, no distrito de Caravaggio em Nova Veneza e bairro Montevidéu em Criciúma.

Apesar de alguns suspeitos terem sido abordados, os criminosos não foram localizados.

Esta não foi a primeira vez que ladrões de gado invadiram o local, no pasto da propriedade ainda é possível ver as carcaças de outros dois animais, abatidos dias antes, possivelmente pelos mesmo criminosos.

