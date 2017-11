Homens participam das ações do Dia de D do Novembro Azul em Nova Veneza

Para marcar o Dia D, do Novembro Azul e o Dia Internacional da Diabetes, nesta terça, dia 14, várias ações foram desenvolvidas na praça Humberto Bortoluzzi, no Caravaggio e em no São Bento Baixo. Uma blitz, entrega de material informativo, mimo para os homens e oferecido o serviço intensivo para verificar a glicemia e também testes rápidos de hepatites B e C.

De acordo com a coordenadora de Atenção Básica, Cledinei Policarpi, a ação contou com orientações sobre o câncer de próstata e de diabetes. “Oferecemos o serviço para verificar a glicemia e os testes rápidos de hepatite B e C. Os pacientes que apresentaram alguma alteração foram encaminhados para uma consulta médica e, posteriormente, realizar um exame laboratorial para detectar a doença. Os homens precisam também ser conscientizados da importância da prevenção e chamou a atenção da receptividade deles”, comentou.

Câncer de próstata

A próstata é uma glândula do aparelho reprodutor masculino, que pesa cerca de 20 gramas, de forma e tamanho semelhantes a uma castanha. Ela localiza-se abaixo da bexiga e sua principal função, juntamente com as vesículas seminais, é produzir o esperma. Na fase inicial, o câncer de próstata não apresenta sintomas, e quando alguns sintomas como dor óssea, sangue na urina ou no sêmen, dor ao urinar ou vontade de urinar com frequência aparecem na fase mais avançada. Mesmo com falta de sintomas, os homens a partir dos 45 anos com fatores de risco, ou 50 anos sem estes fatores devem ir anualmente ao urologista para fazer o exame.

Cris Freitas