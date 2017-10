Em homenagem ao Dia do Professor, deputado anuncia o “Vamos pra Escola”

O deputado estadual Rodrigo Minotto (PDT) registrou na Assembleia Legislativa a passagem do Dia do Professor, celebrado em 15 de outubro e anunciou que iniciará uma série de visitas às escolas. “Vamos para a escola ouvir professoras e professores, buscando informação direta, para sermos a voz dos professores junto ao governo do estado”, anunciou Minotto.

O “Vamos pra Escola” pretende percorrer Santa Catarina conhecendo a realidade da comunidade escolar, levantando demandas e buscando soluções. “Tenho ido até escolas, conversado e tenho ouvido suas ideias e suas reivindicações com o objetivo de buscar as soluções. A partir de agora pretendo ampliar essa ação. Queremos pegar a informação direto com quem conhece. Queremos sugestões. Queremos ouvir quem quase nunca é ouvido”, explica o deputado.

Para o deputado do PDT, é com educação que se faz um grande estado e um grande país. “Entendemos que, em educação, vale a pena ir além do possível. O PDT escreveu boa parte de sua história construindo escolas, valorizando os educadores e trabalhando para que a Educação fosse a base para o desenvolvimento do país. Essa história me deixa à vontade para propor esse olhar especial”, coloca Minotto.

O deputado fez um apelo ao Executivo barriga-verde. “Que os professores sejam mais valorizados, que os problemas das escolas não sejam mais esquecidos numa mesa da burocracia: uma sala de aula em que não chova, uma quadra que não ofereça perigo, um muro que não ameace cair ou um telhado que não esteja por desabar”, declarou o parlamentar.

João Manoel Neto