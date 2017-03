Homem é preso por violência doméstica no Brasília

Segundo à vítima, após uma discussão o homem teria deferido tapas em seu rosto.

Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada por volta das 20h30min do último dia 16, para atender uma ocorrência de violência doméstica, ocorrida no bairro Brasília em Nova Veneza.

Segundo à vítima, 18, relatou aos policiais militares, sua filha de dois anos teria saído para rua, então seu esposo, também de 18 anos, teria repreendido a menina e a agredido com um chinelo. A mulher não aceitou a atitude e após uma discussão, alegou que teria “partido pra cima” do marido. Ainda segundo ela, o esposo teria desferido dois tapas em seu rosto, depois a pegou pelo braço e a arrastou no chão.

O homem foi preso em flagrante e enquadrado na Lei Maria da Penha e, encaminhado à Central de Flagrantes da Polícia Civil em Criciúma. Ele responderá ao processo em liberdade.

Willians Biehl