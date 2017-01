Homem dirigindo embriagado é preso no Caravaggio

Conforme boletim de ocorrência, ele seguia em alta velocidade pelo Distrito.

Um homem de 40 anos foi detido por volta das 22h30min dessa terça-feira, 17, após chamar atenção de policiais militares, ao se deslocar em alta velocidade e pular uma lombada no distrito de Caravaggio em Nova Veneza.

Ao descer do veículo os policiais perceberam que o homem estaria sob efeito de bebida alcoólica, o que foi comprovado com o exame do bafômetro. Em seguida ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Central de Flagrantes da Polícia Civil em Criciúma, onde foi liberado após o pagamento de R$ 600 de fiança.

O condutor terá o direito de dirigir suspenso e uma multa no valor de R$ 2.934,70. Ele também teve o veículo recolhido ao depósito do Detran.

Willians Biehl / Foto: Marcos Aurélio