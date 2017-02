Homem com mandado de prisão ativo é preso pela PM

Ele estava em uma moto que foi parada em abordagem de rotina.

Por volta das 9h20min deste domingo, 26, uma guarnição da Polícia Militar em rondas pela rua Alfredo Pessi no bairro Bortolotto em Nova Veneza, avistou e abordou uma motocicleta Honda CG Titan 125, com dois ocupantes.

Ao verificar a documentação dos dois homens, os policiais descobriram que um deles, com idade de 35 anos e natural do estado de São Paulo, estava com um mandado de prisão ativo, em condenação por ser reincidente em embriagues ao volante.

Ele foi preso e encaminhado ao Presídio Santa Augusta em Criciúma.

Willians Biehl