Homem com CNH falsa é detido no Centro de Nova Veneza

Prisão aconteceu por volta das 14h30min dessa segunda-feira, 3.

Uma guarnição da Polícia Militar em rondas pela rua dos Imigrantes no Centro de Nova Veneza, abordou um caminhão Ford F350 placas de Torres no Rio Grande do Sul, conduzido por um homem de 40 anos.

Aos policiais o homem que é morador de Criciúma, apresentou a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com validade até o ano de 2022, mas ao conferirem o documento, descobriram que o último expedido para o motorista já havia perdido a validade em janeiro de 2017. Descoberta a fraude, o condutor confessou aos PM’s que havia conseguido o documento em Camboriú, com um homem chamado Marcos.

Diante dos fatos os policiais deram voz de prisão ao motorista, o encaminhando para a delegacia da Polícia Civil de Nova Veneza.

Willians Biehl