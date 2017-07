Há muitas pessoas que estão à espera de um Milagre, sendo que, alguns, estão na fila de espera há anos.

Num certo lugar havia uma mulher que há muito tempo sofria de uma doença. Ela havia gastado (com médicos e medicamentos) tudo quanto possuía e, além disso, piorava cada vez mais. Ela estava há 12 anos nessa situação (esperando pela cura).

Certo dia a mulher ouviu alguém falar a respeito de um homem chamado Jesus que, inclusive, iria passar naquele local. Ela estabeleceu uma meta: determinou que, se tão somente pudesse tocar nas vestes do Mestre Jesus, seria curada. Vale ressaltar que havia uma multidão ao redor dEle. Ela foi determinada, mas não apenas isso: exercitou a fé em uma dimensão superior. O sangue estancou instantaneamente (visto que a mulher sofria de fluxo sanguíneo).

O Mestre perguntou: Quem me tocou? A multidão que ali se encontrava esbarrava vez por outra nEle. Por isso, os discípulos disseram: – Mestre, todos estão tocando-lhe. Mas, Ele replicou: Alguém me tocou, porque bem sei que de mim saiu virtude. Quando a mulher se identificou, além dEle determinar o Milagre (de modo que não houvesse dúvida para ninguém ali no local), Ele disse: A tua fé te salvou.

A passagem acima está registrada em vários Evangelhos e nos prova que ainda há esperança para aqueles que não receberam seu Milagre. Não descartamos, de maneira alguma, os profissionais nem a cura por meio da Medicina. Entretanto, até mesmo em um processo de cirurgia, o Milagre pode ocorrer (cirurgia realizada com sucesso, por exemplo). Todavia, quando os recursos da Medicina não são significativos, o Milagre pode ocorrer por meio da determinação e, principalmente, da fé na Pessoa Gloriosa de Jesus.

Lembre-se: Várias pessoas estavam tocando em Cristo, porém havia um toque todo diferente entre muitos (um toque com fé, determinação e grande esforço). Tente fazer o mesmo (independente do seu problema). Possivelmente irá funcionar.

Hoje pode ser o seu dia. O dia do Milagre!