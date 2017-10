Heimatfest inicia esta semana com inúmeras atrações

A Heimatfest inicia nesta quinta-feira, 12 de outubro. Porém, já nesta quarta-feira, 11, três eventos dão o pontapé inicial na maior festa alemã do Sul de Santa Catarina. A Heimatfest – Festa das Origens, tem programação para todas as idades e públicos e uma expectativa de no mínimo 80 mil visitantes. No dia 12, o ponto alto é o desfile histórico cultural, com apresentação das etnias colonizadoras e uma retrospectiva de todas as edições anteriores da festa. Nesta quinta, apenas bandas típicas alemãs e italianas fazem a festa no Centro de Eventos, apresentações todas gratuitas. A partir desse dia, as atrações só finalizam no domingo, com o show nacional de Gustavo Lima. Tem ainda Henrique e Juliano e Bruninho e Davi.

Atrações

Desfiles, apresentações artísticas e musicais, atividades esportivas, encontros e palestras, mostras e exposições, diversidade gastronômica, festivais, bailes, shows, lazer e entretenimento, são algumas das atividades. No site www.forquilhinha.sc.gov.br ou no www.facebook.com/heimatfest.fo rquilhinha podem ser conferidas mais informações e a programação completa.

Principais atrações

Desfile Histórico Cultural

Um dos mais tradicionais eventos da Heimatfest é o Desfile Histórico Cultural. Representantes de cada etnia mostram sua cultura e suas tradições em um belíssimo e animado desfile pela Avenida 25 de Julho. Dia 13 de outubro 16 horas.

3º Heimattanz – Festival de Danças Folclóricas

O Festival de Danças Folclóricas Heimattanz terá participação do Immerfroh Volkstanzgruppe de Forquilhinha; Grupo de Danças Folclóricas da Terceira Idade de Forquilhinha; Gustav Bach Volkstanz de Massaranduba (SC); Associação Grupo de Danças Jugend Vorwärts de Saudades (SC) e Grupo Folclórico Pomerano Hochlandtanz de Santa Maria de Jetibá (Espírito Santo). No palco do centro de eventos das 14 às 16 horas do dia 14 de outubro.

Exposição dos Clubes dos Mães

Os 38 clubes de mães vão expor aproximadamente sete mil trabalhos nos dias 13, 14 e 15 de outubro. Além dos trabalhos das 900 mulheres integrantes dos grupos, estarão em exposição os cursos de costura e oficina de pintura, além de expositores parceiros.

Tarde dançante da Terceira Idade

Tradicional em todas as edições da Heimatfest, a tarde dançante vai reunir mais de mil idosos demunicípios da AMREC e AMESC embalados pelo grupo Marca dos Pampas.

Chope em metro

Uma das atrações da Heimatfest é o Concurso de Chope em Metro. O desafio é beber mais rápido o conteúdo das tulipas, sem tirar a boca do copo e sem babar.

Heimatfolia

O Heimatfolia é o típico “esquenta” da Heimat. São diversas bandas e DJs com promoções, decoração temática, concurso de chope em metro, entre outras atrações. No Ideal Esporte Clube, dia 11 de outubro, 23 horas.

1º Aberto Internacional de Xadrez de Forquilhinha

A Heimatfest 2017 vai sediar o 1º Aberto Internacional de Xadrez de Forquilhinha nos dias 14 e 15 de outubro. Mais de 100 atletas estarão em Forquilhinha, além dos brasileiros, enxadristas da Argentina, Paraguai, Sérvia e a confirmar, um atleta de Cuba. Do município, aproximadamente 50 jogadores das escolinhas do Município e atletas de competição. Os jogos do aberto internacional são válidos pelo Circuito Catarinense De Xadrez Rápido.

Gartenbau

O Concurso de Jardins Gartenbau vai premiar os mais bonitos jardins inscritos no concurso em cinco categorias, sendo obrigatório uso da azaleia rosa, flor símbolo do município. O objetivo é deixar a cidade mais florida, com mais espaços verdes e maior consciência ambiental. A premiação será entregue no dia 15 de outubro, as 10 horas.

Seminário Regional de Piscicultura (Epagri)

No dia 11 de outubro, Forquilhinha realiza em parceria com a Epagri o 1ª Seminário Regional de Piscicultura. São esperados aproximadamente 50 produtores da região.

Exposição de Pequenos Animais

A exposição durante a Heimatfest terá aves, pássaros, ovinos, coelhos, peixes, e ainda orquídeas das mais variadas espécies, cores e tamanhos. Todos os animais terão liberação e registro da Cidasc.

Gastronomia variada

• Restaurante Típico Alemão

• Restaurante Típico Italiano

• Heimatkaffe – Café Colonial

• Cachorro quente alemão

• Porções de peixes

• Iscas de tilápia

• Hambúrguer

• Produtos da Conafor

• Lanches rápidos e diversos

Shows gratuitos

• Marília Dutra

• Três & Um

• Sid & Zucky

• Roba Da Ciodi

• Sapato Velho

• DJ Adriano Ferrari

• Marca dos Pampas

• Entre Nós Bombucado

• Gisele e Sandro Henrique

• Yonara e Jardel

• Neguinho e Emanuel

• Jean Lucca e Dany

• Brenno e Edu

• Meninas da Sanfona

• Anddy e Banda Torre

• Lucas Minato e Gabriel

• Emerson e Santiago

OUTRAS ATRAÇÕES

• Feira Comercial e Industrial

• Feira do Artesanato

• Dia de Espetáculo

• Exposição dos Clubes de Mães

• HeimatPub Ideal

• Apresentações Artísticas

• Olimpíadas Esportivas e Culturais

• Brinquedoteca na Praça

• Festival de street dance, batalha de Bboys e campeonato de skate

• Parque de Diversões

• Trenzinho da Alegria

• Estacionamentos com segurança.

O que é pago:

• Shows nacionais: Henrique e Juliano, Bruninho e Davi e Gustavo Lima.

• Gastronomia.

Os demais shows são gratuitos no Centro de Eventos.

Carla Giassi