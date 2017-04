Grupo de Teatro Cirquinho do Revirado realizará o Festival Nacional de Teatro Revirado

O grupo de Teatro Cirquinho do Reverado, de Criciúma, completa 20 anos de fundação no ano de 2017 e para celebrar a data a companhia realizará um Festival Nacional de Teatro, em parceria com diversos artistas e instituições parceiras da região carbonífera.

Serão 17 grupos de teatro do Brasil e também da Argentina, em oito dias de evento. Para encerrar o evento será promovido a Revirada Cultural, com 12 horas de programação ininterrupta, com as mais diversas artes. Para realizar o evento, eles vão abrir um financiamento coletivo por meio da plataforma Catarse.

“Ao todo, serão mais de 100 artistas envolvidos no evento, que terá 34 apresentações teatrais. Estimamos que cerca de 15 mil pessoas terão acesso a peças teatrais, intervenções artísticas, dança, música, artes visuais, poesia, circo e cinema, que serão apresentadas em diversos locais, como escolas, centros comunitários, universidades, empresas, e praças de toda a região”, afirma a atriz e cofundadora do Grupo Yonara Marques, lembrando que todo a programação será gratuita, e prevista para acontecer no mês de setembro.

“Acreditamos que a arte pode interferir na alma das pessoas”, declara o ator e fundador Reveraldo Joaquim, durante a entrevista coletiva promovida nesta tarde de quinta-feira. “O festival será feito para a comunidade e pela comunidade. Esperamos o apoio de todos”, afirmou a atriz Yonara Marques.

O Catarse

O Catarse é uma plataforma de financiamento coletivo. O projeto do cirquinho entra no ar amanhã por meio do endereço. O apoio é possível da aquisição de cotas, que vão de R$ 30 reais até 5 mil reais, sendo que cada cota terá a sua respectiva recompensa, de broches, camisetas, participação em oficinas até o direito de escolher o local de uma apresentação do festival Nacional de Teatro.

Antonio Rozeng