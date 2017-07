Grupo Folclórico Ítalo Brasileiro de Nova Veneza conquista segundo lugar em Joinville

O Grupo Folclórico Ítalo Brasileiro de Nova Veneza conquistou o segundo lugar ao competir no último final de semana, na 35ª edição do Festival de Dança de Joinville.

No palco principal do Centreventos Cau Hansen, na categoria sênior, os neovenezianos surpreenderam dançando descalços a coreografia “Celebrando l’amore ciballa La Pizzica”, tradicional das festas dos casamentos italianos, aonde os noivos chegaram em uma carroça puxada por um cavalo cenográfico até a festa, que acontecia em uma praça.

“A pizzica é uma dança tradicional, porém, não tão difundida como a tarantela. Nós queríamos fazer uma coreografia diferenciada para este edição do Festival. E a coreografia trouxe a característica nova onde celebramos uma festa de casamento num vilarejo e começamos dançando de sapatilha e terminarmos descalços. E estar mais uma vez entre os primeiros colocados é gratificante e o reconhecimento do nosso trabalho”, contou o dançarino Ricardo Mazzorana Albuquerque.

A bailarina Izamara Gava Ghisleri descreve o sentimento de estar entre os três novamente, depois de dois anos sem estar no festival é inexplicável. “É uma sensação de dever cumprido, uma felicidade imensa em saber que todo nosso trabalho e nossa dedicação valeu a pena e nos manteve novamente no pódio. Sem esquecer da dedicação de todos os integrantes do grupo, onde cada um teve um papel fundamental, desde a criação da coreografia, figurino, cenário e ensaio, muitos ensaios, durante a semana a noite, nos finais de semana, ate que saísse perfeito”, afirmou.

Para a presidente do grupo, Ivogenes Duminelli Niehues foi uma noite maravilhosa, emocionante. “Os nossos dançarinos deram um show e não tem como não se emocionar. Ver o esforço dos dançarinos que ensaiam horas e horas e serem reconhecidos é fantástico”, pontuou.

Para a secretária de Cultura, Esporte e Turismo, Susan Bortoluzzi Brogni, o grupo tem uma importância muito grande para a região. “Nós éramos o único grupo na categoria danças populares a nos classificar de Florianópolis até Passo de Torres. Nós comparamos o festival como um campeonato brasileiro de futebol. Os melhores de diversas categorias de dança passam pela seletiva para se apresentarem no palco principal. Há oito anos estamos entre os primeiros colocados. Esse ano foi muito difícil. Dos oitos classificados cinco já tinham conquistado o título de campeão. Qualquer colocação era válida, por ter sido muito disputada. Nós tivemos que nós superar, em função de sermos o primeiro da noite e continuarmos a nos manter no pódio.”, revelou.

Cris Freitas | Foto: Maisa Bilenki