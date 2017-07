Grupo Folclórico Ítalo Brasileiro faz apresentação especial na La Moda

Cinco colaboradores da empresa integram o conjunto premiado no Festival de Dança de Joinville

Para saudar os protagonistas da façanha do segundo lugar na categoria sênior do Festival de Dança de Joinville, a La Moda recebeu o Grupo Folclórico Ítalo Brasileiro de Nova Veneza para uma apresentação especial na tarde desta sexta-feira, 28. Na empresa trabalham cinco componentes do conjunto sulcatarinense que encantou o Centreventos Cau Hansen na última semana.

Os bailarinos da La Moda Ítalo Sávio, Joana Niehues, Lucas Oliverio, Marco Antonio Zuchinalli e Pauline Aléssio e os demais componentes do Grupo Ítalo-Brasileiro arrancaram aplausos de uma encantada e eufórica plateia de colegas e admiradores. “Para nós é motivo de orgulho ter na nossa empresa e na região esses artistas que levam emoção às pessoas por onde passam”, pontuou o CEO da La Moda, Giancarlo Luchetta Bedin.

Na apresentação a plateia pôde conferir a coreografia “Celebrando l’amore ci balla La Pizzica”, uma dança tradicional das festas dos casamentos italianos, mesma coreografia aclamada no 35º Festival de Dança de Joinville.

João Pedro Alves