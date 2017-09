Grupo Escoteiro Dr. Cesare Tibaldeschi planta muda de Ipê na Praça Pietro Bortolotto

Participaram todos os membros do grupo, desde os lobinhos, passando pelos escoteiros e até os chefes.

Antecipando as comemorações do Dia da Árvore, no próximo dia 21 de setembro, o 35º Grupo Escoteiro Dr. Cesare Tibaldeschi, de Nova Veneza, realizou no último sábado dia, 16, o plantio de um Ipê na Praça Pietro Bortolotto.

Na ocasião, o presidente da Fundação do Meio Ambiente (Fundave), Juliano Mondardo Dal Molin, esteve presente e falou da importância das árvores, sua preservação, assim como o respeito e cuidado que devemos ter com o meio ambiente.

O Diretor Presidente do 35º GE Dr. Cesare Tibaldeschi, Fabio Destro, lançou um desafio a todos os membros do grupo. “A partir de hoje, até setembro do ano que vem, todos os membros do GE, na data de seus aniversários, deverão plantar uma árvore e registrar com fotos, fazendo parte do programa de progressão dentro do Movimento Escoteiro”, afirmou.

Importância dos escoteiros

O Movimento Escoteiro é a maior organização não governamental do mundo, reunindo mais de 40 milhões de membros em todo o mundo, tem como propósito contribuir com a formação integral de crianças e jovens, auxiliando-os a desenvolver suas potencialidades físicas, intelectuais, sociais, afetivas, espirituais e do caráter.

Segundo Destro, o Movimento Escoteiro tem ferramentas e é o ambiente perfeito para a formação de líderes. “A forma pela qual o Escotismo alcança seu propósito fundamenta-se em um Programa Educacional próprio, que utiliza a participação em atividades atraentes e variadas, pela experiência pessoal vivenciada por cada criança ou jovem, favorecendo a aquisição de valores que nortearão a conduta e as atitudes de cada um”, coloca.

De acordo ainda com o diretor, é importante a participação no movimento escoteiro, não só para as crianças e adolescentes, mas também para os adultos. “Acreditamos que através de uma disciplina consciente, buscando cumprir a lei e a promessa escoteira, busca-se incutir valores para com Deus, a Pátria e o Próximo, agregando valores a educação convencional, de modo a termos melhores cidadãos”, ressaltou.

