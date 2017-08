Grupo Cirandela T-atro, de Criciúma, fatura dois prêmios no XIII Festival Nacional de Teatro de Limeira

O Grupo Cirandela T-atro, de Criciúma, recebeu dois prêmios pelo espetáculo “Para contar Estrelas”, em cerimônia de encerramento do XIII Festival Nacional de Teatro de Limeira (SP) realizada no Teatro Vitória neste último domingo,20 à noite. Os criciumenses se apresentaram na última sexta-feira, ficando como terceiro lugar na categoria infantil, e recebendo os prêmios de melhor trilha sonora e melhor cenografia. O grupo ainda foi indicado aos prêmios de melhor figurino e melhor texto original.O grupo foi o único selecionado do sul do Brasil a participar do festival, que teve um total de 108 inscritos.

Os atores Bruno Andrade e Priscila Schaucoski comentaram via redes sociais agradecendo a organização do festival. “Gratidão ao Festival de Teatro de Limeira e toda sua equipe por nos acolherem tão bem”, escreveram. Ainda pelo facebook eles saldaram a equipe que trabalhou na montagem do espetáculo. “Gratidão a todos que colaboraram, nos apoiaram e seguem contando estrelas com a gente”, reconheceram citando nominalmente as pessoas.

Confira os agradecimentos

Sobre o espetáculo

“Para Contar Estrelas” estreou em agosto de 2016, com direção do Grupo de Teatro Cirquinho do Revirado. O espetáculo já realizou turnê estadual via Rede SESC, e já participou do festival de teatro de Piçarras.

O Grupo

O grupo Cirandela tem sete anos de carreira, e é formado pelo casal de artistas Priscila Schaucoski e Bruno Andrade. Atualmente eles ainda integram o espetáculo “Arroz e Feijão em Colapso no Sistema”, do Grupo Cirquinho do Revirado.

Antonio Rozeng