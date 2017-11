O Grêmio e o drone espião

Essa semana uma reportagem da jornalista Gabriela Moreira dos canais ESPN veio ao ar revelando a prática de “espionagem” feita pelo Grêmio. De acordo com a reportagem o tricolor gaúcho contratou um espião, que utilizava um drone para filmar treinos fechados afim de descobrir táticas e estratégias dos adversários, tanto no campeonato brasileiro quanto na copa libertadores.

Eu assisti a reportagem, e entendo sim que nela podemos observar uma forte crítica da repórter em relação a esse tipo de conduta do clube, claro que entendo perfeitamente o furo de reportagem, nenhum jornalista com todas essas informações na mão deixaria de publicar e divulgar tal situação, agora o que me deixa mais aborrecido é a forma de que o assunto foi abordado. Na reportagem a jornalista deixa claramente explicito de que o Grêmio venceu várias partidas por causa da ajuda do tal drone espião, e para colocar ainda mais lenha na fogueira, a matéria foi ao ar dias antes da primeira partida da final da Libertadores, título que o Grêmio disputa contra o Lanús da Argentina.

Essa prática de espionagem é antiga, e claro que com a tecnologia atual ela ganhou outros mecanismos na busca de informações. Na matéria da ESPN o assunto é abordado de uma forma muito forte, deixando claro que a atitude do time foi “criminosa”, e que muitos resultados, inclusive citando o jogo contra o Botafogo nas semifinais foi adquirindo através do trabalho de espionagem. Ontem e hoje o canal continuou abordando o assunto e criticando fortemente a conduta do time gaúcho, esquecendo por muitas vezes de comentar a forma espetacular e limpa de como o Grêmio chegou na sua quinta final de copa Libertadores, ficando atrás apenas do São Paulo que disputou seis finais.

Várias perguntas devem ser feitas com todo o alvoroço dessa matéria, será que se algum time do eixo Rio-São Paulo tivesse sido pego espionando (tivesse sido pego sim, porque todos espionam) a emissora trataria tal assunto como tratou? Será que tanto a jornalista, quanto a emissora realmente acredita que a espionagem ajudou o Grêmio de tal forma a chegar na final da competição?

Olha…acho que a jornalista fez seu papel, espionou o espião até encontrar todas as provas….editou, melhorou, criticou ( e muito!!!) e publicou! Como todo jornalista competente faz! Espero realmente que essa veia investigativa da ESPN e da jornalista siga com toda força, e investigue muito as coisas erradas e antidesportivas que os times de São Paulo e Rio fazem.

Não sou Grêmista, e também acho que a espionar treino secreto não é legal, agora a forma de abordar o assunto não foi correta, e não foi porque é sim um time do sul, isso pra mim é fato!

Tenho certeza que muitas coisas fazem parte de uma campanha vitoriosa de um time gigante como o Grêmio, e que a espionagem é uma parte muito, mas muito pequena para se alcançar o êxito das vitorias. Treinos, lesões, médicos, fisioterapeutas, técnicos, concentrações, logísticas…isso sim traz resultado!

Por fim, a emissora e a repórter polemizaram muito a situação, talvez na busca indireta por tentar justificar o injustificável….o imortal tricolor joga sim o melhor futebol do Brasil…e o drone não veste a mística camisa 7, nem defende as bolas indefensáveis que o goleiro Marcelo Grohe defende…para alegria de muitos e a dor de cotovelo de milhares, o Grêmio é o finalista do principal torneio da América!

E o drone espião? São Paulo, Corinthians e afins que comprem um…o Grêmio já tem o seu!

