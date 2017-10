Governo de Nova Veneza institui Programa Neoveneziano de Recuperação Fiscal

O Governo de Nova Veneza instituiu o Programa Neoveneziano de Recuperação Fiscal (PNRF 2017). O programa visa promover a regularização de créditos tributários do município, e engloba os valores pendentes de recolhimento cujo fator gerador tenha ocorrido até 31 de dezembro de 2016.

O programa dá a oportunidade às pessoas físicas ou jurídicas, devedoras da Fazenda Municipal, de realizar a regularização dos débitos com redução de juros de mora e multas tributárias em 90% no pagamento à vista ou em até oito vezes com descontos que variam conforme o número de parcelas. O ingresso no programa deverá ser feito por meio de requerimento no setor de Tributos e o prazo limite encerra no dia 20 de dezembro de 2017.

Mais informações pelo telefone 3471-1755 ou pelo site da prefeitura no www.novaveneza.sc.gov.br.

Cris Freitas