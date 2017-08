Governo do Estado abre 2,5 mil vagas por meio de concursos públicos e processos seletivos em 2017

O governador Raimundo Colombo determinou para este ano a abertura de 1,8 mil vagas por concurso público e mais 747 vagas por meio de processo seletivo. Estão contempladas as áreas da Segurança Pública, Educação, Agricultura, Saúde, além de oportunidades para trabalhar na Udesc e na Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação (SST).

“Oferecer vagas de trabalho é uma ação importante, especialmente no momento delicado em que vive nossa economia. Os concursos são fundamentais para manter ativo o quadro funcional do Estado e, consequentemente, conseguir prestar um bom atendimento ao cidadão. No caso da Segurança Pública, por exemplo, vão nos ajudar a compensar o déficit em função das aposentadorias”, afirma Colombo.

O Corpo de Bombeiro Militar oferece 300 novas vagas para soldado militar, sendo 282 para o sexo masculino e 18 para o sexo feminino. As inscrições vão até 31 de agosto de 2017.

A Educação terá mil novos profissionais, sendo 600 vagas para professores do ensino regular, da educação indígena e dos Centros de Educação Profissional (Cedup) e mais 400 para cargos administrativos das escolas, tais como assistente educacional (AE), administrador, supervisor escolar e orientador educacional. As inscrições começam no dia 14 de agosto e terminam em 12 de setembro de 2017. A prova será no dia 8 de outubro e os primeiros profissionais aprovados serão convocados ainda em dezembro deste ano. O edital estará disponível no site da Educação a partir do dia 14.

Na Saúde, as inscrições para o processo seletivo com 659 vagas terminam dia 11 de agosto e serão contratados médicos de diversas áreas, enfermeiros, técnicos em enfermagem, além de farmacêuticos, fisioterapeutas, nutricionistas e físico.

A SST também oferece sete vagas para técnico de enfermagem que serão habilitados para atuar no Centro Educacional São Gabriel, em São José. A inscrição termina nesta sexta-feira, 4 de agosto, e pode ser realizada no site da secretaria.

Também estão previstos concursos para a Polícia Civil e Instituto Geral de Perícias (IGP) para o ingresso de 200 agentes, 194 escrivães, 49 peritos e dois técnicos periciais. Ainda não há data para o lançamento do edital.

Concursos e processos já realizados ou em andamento

Para a defesa sanitária, a Cidasc realizou concurso em abril deste ano com 67 vagas para profissionais atuarem nas barreiras sanitárias que ficam nas divisas com os estados vizinhos e com a Argentina, e para 16 médicos veterinários. Os aprovados podem acompanhar as informações no site da Cidasc.

Já a Udesc está realizando um processo seletivo com 81 vagas de professor substituto nas 12 unidades em todo o Estado. As inscrições já estão encerradas e a prova será aplicada no próximo dia 22.

Rafael Vieira de Araújo