Governador e vice inauguram Anel Viário em Criciúma

A segunda maior obra de investimento do Governo do Estado de Santa Catarina em andamento no Sul foi entregue nesta quinta-feira, 19. O governador João Raimundo Colombo e o vice Eduardo Pinho Moreira, participam da inauguração da terceira etapa do Anel de Contorno Viário de Criciúma. O ato aconteceu na rótula de acesso ao bairro São Simão.

Com investimento final de R$ 43 milhões, a obra consiste na pavimentação de 6,8 quilômetros de extensão que liga a rodovia SC – 108, no bairro São Simão, a rodovia SC-445, no bairro Vila Zuleima. “Esta etapa do Anel de Contorno Viário aliada às outras etapas já entregues, desempenham um papel fundamental na mobilidade urbana não só de Criciúma como também dos municípios vizinhos”, enaltece o secretário executivo da Agência de Desenvolvimento Regional, João Rosa Filho Fabris.

O Anel de Contorno Viário facilitará o transporte de cargas entre os municípios evitando que eles passem pelo centro de Criciúma, diminuindo o trânsito e dando maior celeridade no fluxo de veículos. Aliado a outras obras, como a recentemente inaugurada pavimentação da SC 446 que liga as cidades de Treviso a Lauro Muller, o anel viário facilitará ainda, o acesso para quem vai a serra do rio do rastro por este novo caminho.

Paula Darós Darolt