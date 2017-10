Governador Colombo e Deputado Rodrigo Minotto tratam da Jacob Westrup

O deputado estadual Rodrigo Minotto (PDT) esteve na manhã desta segunda-feira, 23, em audiência com o Governador Raimundo Colombo (PSD) tratando da pavimentação da Rodovia Jacob Westrup, que liga os municípios de Forquilhinha a Maracajá e a BR-101.

O parlamentar levou todo o material colhido na Audiência Pública realizada em junho com a presença de mais de 500 pessoas, e solicitou a liberação de recursos para a continuidade da obra. “É uma obra importante para o desenvolvimento econômico e social da região sul. Vou levar o assunto ao Secretário da Casa Civil, Nelson Serpa, para buscar uma maneira de viabilizar mais um trecho da obra”, explicou Colombo.

Minotto frisou a união dos municípios de Forquilhinha, Maracajá e Nova Veneza para que a pavimentação vire realidade. Para que a pavimentação seja concluída faltam cerca de 12 quilômetros. “O Governador mostrou muita sensibilidade e receptividade com o assunto, pois sabe a importância de desafogar as demais rodovias da região. Pela Jacob Westrup passará boa parte do escoamento do agronegócio e do setor metalúrgico, além da movimentação turística, numa ligação rápida da serra com o litoral”, frisou o deputado.

João Manoel Neto