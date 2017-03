Gol capota na SC-446 em Nova Veneza

Apesar da gravidade do acidente, condutor teve apenas escoriações.

O motorista de 46 anos de um VW Gol que seguia pela rodovia Lírio Rosso (SC-446), no bairro Picadão em Nova Veneza, perdeu o controle da direção do veículo, saiu da pista e acabou capotando dentro de uma vala. O acidente aconteceu no início da noite desse sábado, 25, enquanto o carro seguia em direção ao bairro Mãe Luzia.

Socorristas do Corpo de Bombeiros de Forquilhinha foram acionados, e encaminharam a vítima consciente e com algumas escoriações, para o hospital São José em Criciúma.

Willians Biehl