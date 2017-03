GFIBNV novamente em Goiás

“Há duas coisas infinitas: o universo e a tolice dos homens.” Albert Einstein

Grupo Folclórico Ítalo-Brasileiro Nova Veneza estará mais uma vez no Festival Italiano – Gastronomia e Cultura, de Nova Veneza/GO que, assim como a nossa festa, será em junho.

Nossa bela Heloisa Spillere Ghislere agora é bombeira comunitária. Parabéns Lola!

Vem aí a festa Paradiso, dia 07 de abril, no Parque Europa, a partir das 23 horas. Não dá pra perder!

FAZER O BEM AOS OUTROS É FAZER O BEM A NÓS MESMOS! VAMOS AJUDAR? A Associação Beneficente Nossa Casa é uma entidade sem fins lucrativos que acolhe crianças e adolescentes em risco social de Criciúma e região. Doações de alimentos, produtos de higiene e limpeza podem ser entregues na instituição de segunda a sexta, das 08 às 18 horas, e aos sábados de manhã. A Nossa Casa está localizada na Rua Vereador Matias Ricardo Paz, 420 – Jardim Maristela, Criciúma/SC. Maiores informações através do telefone 48 3443 6859.

Com a chegada do cinquentenário da construção do atual Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio (concluída em outubro de 1967), temos de destacar que os trabalhos de sua construção foram coordenados pelo então reitor do Santuário – Monsenhor Gregório Locks. Dizem que Locks exerceu forte liderança e foi decisiva sua participação.

Li no Twitter: “Com o atual governo brasileiro, nem na frente fria dá pra confiar!”

Parabéns aos aniversariantes da semana: Gil Tenfen, Letícia Back, Denise Nuernberg Goulart e Joana Duminelli Niehues.

Beijos para quem é de beijo, abraços para quem é de abraço!