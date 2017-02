Garoto com apenas 13 anos é apreendido com cocaína no bairro Bortolotto

Já durante a noite em rondas pelo bairro Baixada, outro jovem foi detido com maconha.

Um garoto de apenas 13 anos de idade foi apreendido pela Polícia Militar em Nova Veneza, na posse de 3,2g de cocaína. O entorpecente foi encontrado com o adolescente quando ele circulava por volta das 17h da última terça-feira, 7, pela rua Antônio Destro (próximo à igreja), no bairro Bortolotto. Ele foi encaminhado para a delegacia do município, e logo após os procedimentos entregue aos pais.

No final do dia por volta das 23h no bairro Baixada no distrito de Caravaggio, outro jovem foi flagrado com entorpecente, desta vez, maconha. Contra ele foi produzido um termo circunstanciado, e deverá comparecer no Fórum de Criciúma para recebimento de sanção.

O Portal Veneza procurou o cabo PM Severo, instrutor do Proerd em Nova Veneza, para dar orientações aos pais, sobre como evitar que os filhos caiam na armadilha das drogas. Confira o vídeo!

Willians Biehl / Foto: Eduardo da Silveira