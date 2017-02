Garanta sua habilitação na Unesc para atuar no Ensino Básico, com bolsa de estudo

Certificação se dá por meio do curso de Formação Pedagógica

Os professores da Educação Básica que já possuem uma graduação, mas não tem habilitação para o magistério, precisam ficar atentos. A Unesc está com inscrições abertas para o curso de Formação Pedagógica para Graduados não Licenciados do Uniedu (Programa de Bolsas Universitárias de Santa Catarina).

O curso é voltado para aqueles que pretendem ter habilitação nas disciplinas de Matemática, Física, Química e Informática. Para a turma que inicia em 31 de março, foram disponibilizadas 35 vagas com bolsas de estudo e dez para vagas pagantes. As inscrições podem ser feitas até 24 de fevereiro de 2017.

O curso não equivale a uma Licenciatura, ele habilita o profissional para o exercício do magistério atendendo prioritariamente os professores que atuam nos sistemas públicos de Ensino no território catarinense sem formação em Licenciatura. Os participantes recebem um certificado que os habilita para atuação no Ensino Básico na disciplina escolhida.

Com carga horária de 1.400 horas, a serem desenvolvidas em quatro semestres, o curso é custeado pelo Governo do Estadual. As aulas ocorrerão sextas-feiras nos períodos vespertino e noturno e sábados, nos períodos matutino e vespertino.

Bolsa de estudo

Para concorrer à bolsa de estudo, do Curso de Formação Pedagógica o candidato deverá: ter cursado todo o Ensino Médio em unidade escolar da rede pública ou em instituição privada com bolsa integral, ou em instituições em que na época não havia oferta de Ensino Médio público; residir no mínimo há dois anos em Santa Catarina; comprovar carga horária mínima de 160 horas da respectiva disciplina ou conjunto de disciplinas correspondentes à área da habilitação pretendida e ser, prioritariamente, professor em exercício nos sistemas públicos de ensino no território catarinense, sem formação em Licenciatura.

Inscrições

As inscrições serão feitas até 24 de fevereiro, em duas etapas. O candidato precisa entrar no site do Uniedu e preencher o formulário de cadastro na opção: “Formação Pedagógica, cadastramento”. >>

Depois, deve salvar e imprimir o comprovante do cadastramento. A segunda etapa será comparecer a Centac (Central de Atendimento ao Acadêmico), localizada no campus da Unesc, apresentando os documentos exigidos no edital.

A seleção ocorre de 1º a 10 de março e a lista contendo dos classificados e não classificados será publicada em 13 de março e as matrículas ocorrem entre 15 e 20 de março de 2017 na Centac.

Mayra Lima