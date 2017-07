Após o incidente problema foi identificado e corrigido por técnicos da Celesc.

Na tarde desta terça-feira, 4, por quase 1 hora os clientes da Celesc em Nova Veneza, tiveram uma interrupção no fornecimento de energia elétrica. No total 1.758 usuários do município ficaram sem o serviço.

O problema que aconteceu próximo a subestação Floresta em Criciúma, foi causado pela queda de um galho de árvore sobre à rede de alta tensão que abastece parte de Nova Veneza.

Willians Biehl