Gabriel Jesus… O Menino de Ouro!

O nosso atual camisa 9 da seleção brasileira é um caso à parte em relação a todos esses jovens promissores que aparecerem recentemente no futebol brasileiro.

Gabriel não é exceção a esses meninos da periferia que sempre sonharam em brilhar no futebol, e até nesse propósito, não há lugar igual ao Brasil em descobrir essas joias raras do esporte, o grande problema da maioria é quando chega a fama e os holofotes, e nisso Gabriel também é diferente.

O menino criado no bairro Peri, chegou ao Palmeiras em 1 de julho de 2013, então com 17 anos, No seu primeiro campeonato com a camisa do Palmeiras – Campeonato Paulista Sub-17 de 2013 – Jesus foi inicialmente reserva, porém foi ganhando espaço nos treinos e assumiu a titularidade e terminou como artilheiro do time com 16 gols.

Em seu primeiro ano de Palmeiras, foi campeão e marcou gols decisivos, chegando a marca de 54 gols em 48 partidas. Com apenas 1 ano e 6 meses de clube, o jovem de 17 anos já havia em seu currículo: 2 títulos internacionais e um vice-campeonato paulista. Autor de 37 gols em 22 jogos no Campeonato Paulista-Sub-17 de 2014, quebrou o recorde da artilharia da competição.

Gabriel fez sua estreia no time profissional em 7 de março de 2015, e em uma temporada e meia no verdão, fez 83 partidas e marcou 28 gols, números excelentes, que chamaram a atenção de nada mais nada menos que Pepe Guardiola, técnico do milionário Manchester City.

No Palmeiras, o jovem venceu uma Copa do Brasil (2015) e foi protagonista na conquista do Brasileirão 2016, e eleito o melhor jogador desse torneio.

A humildade e os pés no chão são a base de sustentação do jovem, quando o mesmo desembargou em Manchester para jogar em um dos times mais ricos do planeta, Jesus chegou de mansinho, e conquistou seu espaço, o brasileiro se tornou o jogador com melhor média de gols por minuto em toda a história da Premier League, desde 1993: um a cada 88,8 minutos.

Hoje Gabriel tem moral dentro do clube, respeito da mídia e dos demais atletas, mas parece o mesmo menino do Peri.

Esperamos muito que esse jovem possa seguir nesse ritmo, com muitos gols, dedicação e principalmente muita humildade, ele é nossa esperança de gols na próxima copa do mundo na Rússia, e depois do terrível 7 a 1, parece que as coisas voltaram ao normal por aqui.

