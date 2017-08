Fru Fruta: um livro com 50 receitas de doces sem ovos e sem lactose

O Livro de Receitas do Blog Fru Fruta, de Pati Bianco, é uma proposta de alimentação mais saudável para os apaixonados por doces. São 50 receitas de doces sem ovos, sem leite, sem manteiga e sem mel, mas saborosas e diferenciadas. A autora é alérgica a leite e ovos, por isso buscou desenvolver esta proposta que é ideal para alérgicos e também simpatizantes de delícias diferentes.

Muitos ingredientes são diferentes dos utilizados no dia a dia da maioria das pessoas, mas fáceis de encontrar. Mesmo assim, quem tem interesse neste tipo de alimentação vale a pena conhecer e se dedicar ao preparo destas receitas.

O livro está dividido em receitas indicadas para o café da manhã, para o lanche ou para levar na bolsa, para o chá da tarde, sobremesas, bebidas e básicas, mas podem ser feita e apreciadas a qualquer hora do dia, quando tiver vontade. As fotos são outro atrativo, motivando ainda mais os interessados em preparar estas receitas.

Já pensou em comer iogurte de castanha? E que tal creme de avelã e chocolate com leite de coco? E um doce de leite vegetal? Estas receitas são encontradas no livro, que tem também biscoito recheado, brownie marmorizado, bolo de fubá de caneca, torta cremosa de maracujá com base de brownie, picolé de flocos, café caramelo, entre várias outras.

Gosta de cozinhar? Ficou com água na boca? Então conheça O Livro de Receitas do Blog Fru Fruta, você pode se identificar.

O Livro de Receitas do Blog Fru Fruta, de Pati Bianco – 143 páginas