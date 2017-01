Novos secretários municipais são empossados em Nova Veneza

Quatro pastas e o Diretor de Esporte foram nomeados.

O prefeito de Nova Veneza, Rogério Frigo e vice, Sérgio Alberto Spilere, o Zé, assinou hoje, 4, pela manhã, os decretos de posse dos novos secretários municipais, no Teatro Municipal. As Secretarias de Transportes e Obras, Educação, Administração e Finanças, Planejamento e Urbanismo receberam oficialmente seus secretários. Além deles, o diretor de esportes também recebeu o novo representante.

Durante a solenidade, os secretários assinaram o termo de posse e o empossado Elzio Milanez fez seu pronunciamento em nome de todos pela oportunidade de ajudar a melhorar a cidade. “Em nome de todos os meus empossados quero dizer que estamos felizes em poder assumir esta responsabilidade neste governo. Já estamos trabalhando desde o início de dezembro junto com a equipe de transição e o momento agora é de muito trabalho.

O povo quer que o Carlos Mathias para deixe a cidade limpa e bonita, com os serviços básicos em dia e outras ações. Que a Educação como o Elzio seja de qualidade e os nossas crianças e jovens sejam preparados para o futuro. Que o Pieri planeje a nossa cidade para os próximos 40 e 50 anos com projetos ousados. E que o Hériton faça do esporte digno para as nossas crianças e jovens e que preparem como o seguinte pensamento é bem mais fácil digno aprender a perder agora e ter sucesso depois. E é muito menos digno pisar em cima dos outros para ter sucesso. E que o Osnir que tem a missão dos recursos públicos, administrar o dinheiro público da forma certa e no momento certo”, pontua o novo gestor.

O vice Zé Spilere destacou o empenho da equipe para desempenhar um bom trabalho. “Nós só vamos conseguir executar o nosso plano de governo se contar com o apoio de todos. A equipe é forte e capacitada para desempenhar um excelente trabalho em nossa gestão. Quero dar continuidade no meu trabalho na busca de recursos para beneficiar o nosso município”, comenta.

Frigo começou o seu pronunciamento agradecendo ao prestígio de todos os amigos, correligionários e representantes dos partidos no ato de posse. “O povo espera muito de nós governantes. E cada um dos nossos gestores aqui empossados tem um grande conhecimento em sua área. Estamos valorizando as pessoas competentes, experientes para assumir em nossa gestão. Nós precisamos de profissionais com visão e que façam acontecer. Estamos começando com muita cautela. Hoje, estamos empossando quatro secretários e um diretor de esportes. Nos próximos meses, vamos empossar os outros secretários e cada um terá autonomia para administrar a sua pasta”.

Saiba quem são os novos secretários





