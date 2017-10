Frigo e Zé recebem mais uma emenda de Marco Tebaldi para a saúde

Prefeito de Nova Veneza, Rogério Frigo e vice Sérgio Alberto Spilere receberam na manhã desta quinta-feira, dia 26, o chefe de gabinete do deputado federal, Marco Tebaldi e assessores que fizeram a entrega de uma emenda parlamentar no valor de R$ 300 mil para a saúde. “Quero agradecer ao deputado Marco Tebaldi por destinar mais esse recursos a Nova Veneza. Sem dúvidas o valor será aplicado em pontos importantes, que acentuarão ainda mais a qualidade da saúde pública no município”, afirmou Frigo. Participaram do ato os secretários, vereadores e lideranças.

Cris Freitas