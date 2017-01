Frigo assina ordem de serviço para construção da ciclovia no Distrito de Caravaggio

Para trazer maior conforto e segurança aos usuários da rua Antônio Milanez, no bairro Baixada, em Distrito de Caravaggio, a via receberá uma ciclofaixa que, começou a ser construída essa semana. A ordem de serviço foi assinada pelo prefeito de Nova Veneza, Rogério Frigo acompanhado de o vice Sérgio Alberto Spilere com a presença de representantes do distrito como o vereador Arlindo da Silva, o ex- vice-prefeito Marcos Spilere, o ex-vereador Vanderlei Spilere. O ato aconteceu na Prefeitura de Nova Veneza.

Com o investimento R$ 100 mil reais provenientes do Governo do Estado, por emenda do deputado estadual Luiz Fernando Cardoso, o Vampiro e contrapartida da prefeitura, a obra terá 1,2 mil metros de extensão, do entroncamento da via até o limite com o município de Criciúma.

“Uma importante obra e uma das principais reivindicações dos usuários que utilizam a via com fluxo intenso de veículos. Quero agradecer ao vereador Vanderlei junto ao Governo do Estado, em parceria com o deputado Vampiro que, destinou mais este recurso para Nova Veneza, entre tantos que vieram para importantes obras”, comentou.

Para a prefeito Rogério Frigo a ciclovia é uma importante obra que tem como objetivo a melhoria na mobilidade urbana. “Tanto para quem utiliza a via diariamente para se deslocar ao trabalho, quanto para quem pratica caminhada ou aos adeptos do ciclismo a ciclovia vão ter mais segurança. Agradeço ao empenho do ex-vereador Vanderlei junto ao seu partido para garantir os recursos. E essa será a primeira de tantas obras do nosso plano de governo que o distrito será contemplado”, afirmou.

Cris Freitas