Forquilhinha: Heimatfest 2017 já tem Rainha e Princesas

A Heimatfest 2017 já tem Rainha e Princesas. Foram eleitas, a Rainha da Heimat Djéssica Steiner. A primeira princesa é Ana Paula Rocha e a segunda princesa, Tainara Cristina de Oliveira. O evento que elegeu as três representantes da festa, foi realizado na noite deste sábado, 29 de julho, com uma grande festa, seguida do tradicional Baile do Chope com Matusa.

A rainha Djéssica tem 23 anos, é estudante de engenharia de energia da UFSC e representou a empresa Jô Cabelereiro. A primeira princesa, Ana Paula tem 22 anos, é estudante de odontologia e representou a loja Andrea Modas. Já a segunda princesa, Tainara, tem 17 anos e representou o bairro Santa Ana.

Foram jurados a vice-prefeita de Cocal do Sul, Cirlene Gonçalves Scarpato, a popular Aninha; Katia Sorato sócia diretora da Clínica Magrass de Criciúma; Larissa Bortolotto, presidente da Associação Neoveneziana de Turismo (Anet); Ricardo Mazzorana Albuquerque, ator, dançarino do Grupo Folclórico Ítalo-Brasileiro de Nova Veneza e colunista do site Portal Veneza e Sandro de Mattia, jornalista, proprietário da TV Litoral Sul. No primeiro desfile, as 12 candidatas escolheram um traje típico entre as etnias colonizadoras do Município. No segundo, desfilaram com trajes típicos iguais fornecidos pela comissão organizadora. A noite teve ainda apresentação de três grupos folclóricos convidados: Grupo Folclórico Italiano Valsugana, Grupo Folclórico Polonês Orzel Bialy e Grupo Folclórico Immerfroh.

Heimatfest

A Heimat está marcada para os dias 12 a 15 de outubro de 2017. A festa tem atrações diversas, como desfiles, artísticas e musicais, atividades esportivas, encontros e palestras, mostras e exposições, diversidade gastronômica, festivais, bailes, shows, lazer e entretenimento. A festa surgiu para motivar os moradores a resgatar e manter vivas as tradições culturais, a gastronomia e o acervo histórico dos colonizadores responsáveis pela formação do município de Forquilhinha. Mais detalhes no site e no Facebook Heimatfest Forquilhinha.

Carla Giassi