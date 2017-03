Formados os novos bombeiros comunitários de Nova Veneza  e Forquilhinha

São 30 novos voluntários que poderão auxiliar bombeiros militares em ocorrências pela região.

Depois deste sábado, 25, trinta novos bombeiros comunitários de Forquilhinha e Nova Veneza passam a atuar auxiliando os trabalhos do batalhão do Corpo de Bombeiros Militares que atende os dois municípios. A cerimônia de formatura aconteceu na Rua Coberta, Centro de Forquilhinha, depois de os voluntários passarem pela etapa avançada do curso de formação desde setembro de 2016, e pelo estágio operacional, iniciado em dezembro.

Os formados adquiriram conhecimentos de combate a incêndios, primeiros socorros, vistorias, operação em rádios, atendimento e registro de ocorrências, entre outros. “Essa nova turma com certeza vai agregar ainda mais ao trabalho de apoio que o Corpo de Bombeiros presta às comunidades. Sempre falamos que quando mais gente melhor, por isso seguimos unidos para fazer o bem”, ressalta o presidente da Associação de Bombeiros Comunitários de Forquilhinha, Alex Sander Merêncio.

É uma forma, ainda que paliativa, de melhorar a situação precária do efetivo que trabalha atualmente no município. “Depois de se formarem, cada bombeiro comunitário precisa cumprir 24h de atuação voluntária por mês. Essas pessoas estão instruídas e ajudam muito no dia a dia da corporação, então só temos a agradecer o comprometimento de cada um com nossa causa”, completa o comandante do Corpo de Bombeiros de Forquilhinha, sargento João Roberto Meller.

Agora, em torno de 62 bombeiros comunitários estão aptos a auxiliar o Corpo de Bombeiros de Forquilhinha.

Francine Ferreira / Fotos: Willians Biehl