A força do atletismo Veneziano! Infelizmente novidade para muitos…

Não é de hoje que o atletismo Neoveneziano brilha pelo Brasil e mundo afora, o que é um tremendo orgulho para todos nós, deixa muitas vezes de ganhar destaque pela nossa cultura vazia de reverenciar somente o futebol. Claro, o Brasil é o país do futebol…futebol onde poucos ganham, e muitas vezes esses poucos escolhem gastar seus milhões de euros nas ruas de Paris, Barcelona, Milão…

Isso não é peculiaridade somente nossa, aqui de Nova Veneza. A doença é nacional mesmo, nossas crianças e jovens ficam na expectativa do final de semana para ver seus ídolos seja em Paris, São Paulo ou até mesmo aqui no Darci Marini e estádio da Montanha. Cultura vazia, pequena, causada muitas vezes pela forte participação da mídia, e a pequena participação do estado no apoio a outros esportes.

Se eu falar para você que por exemplo, que no time sub-18 do Metropolitano que disputa o regional da LARM desse ano, somente um atleta é Neoveneziano?! Que tipo de esporte torcemos e apoiamos??

Isso tudo que falei até agora, serve para refletirmos, você pode continuar sim endeusando os craques da bola, agora o que você não deve ignorar jamais é o quão heróis são nossos atletas de pista, de quadra, de rua.

Talvez todas essas palavras e reflexões servem muito mais para esse colunista, do que propriamente para os leitores desse espaço. Se temos somente um jogador de Nova Veneza no sub-18 do Metropolitano, por sua vez, quantas vezes deixei de dar espaço por exemplo a um futuro campeão brasileiro do atletismo, para falar de futebol…e mais futebol.

Por isso peço desculpas…desculpas ao nosso técnico municipal de atletismo Roberto Bortolotto, que já foi campeão brasileiro e sul-americano de atletismo (200 e 400 metros), que já participou de campeonatos mundiais no Japão e na Espanha, e que já ganhou 27 medalhas nos JASC (Jogos Abertos de Santa Catarina), sendo 22 de ouro. E claro, a todos seus atletas NEOVENEZIANOS que levam o nome do nosso município Brasil e mundo afora. Hoje essa coluna é mais que dedicada a Larissa da Silva Lúcio, atleta de Nova Veneza Campeã dos 1000 metros rasos, no Campeonato Brasileiro Caixa sub-16. Parabéns Larissa, que você continue levando com orgulho e honra a nossa bandeira, a bandeira de Nova Veneza pelo mundo, e que você possa cada vez mais ganhar apoio e carinho do nosso povo. Parabéns a todos os membros da delegação que disputaram o Brasileiro por Nova Veneza, Luana Padilha, 14 anos, no arremesso de peso; Geovana da Silva, de 13 anos no salto distância e Erick Moises A. da Silva, de 13 anos, no pentatlo.

Friso aqui também, a importância da participação do nosso poder público municipal, em nome do nosso diretor de esporte, Heriton Sandrini, o Babu.

Que possamos cada vez mais torcer e reverenciar nosso esporte municipal, e principalmente dar nosso apoio a esses grandes desportistas. NOVA VENEZA!!! A TERRA DO ATLETISMO!!!!







