Foi rejeitado projeto de alteração do plano diretor proposto pela prefeitura

ANEDOTÁRIO POLÍTICO

ILESO – Por aqui além da convenção peemedebista que será no sábado, o fato de repercussão no final de semana foi o candidato a vereador de Caravaggio, o paranaense “Cunha”, que perdeu o controle de seu fusca branco e caiu num barranco próximo a segunda ponte no Picadão. Para a sorte dele e de seus eleitores tudo ficou bem. Enquanto isso o Cunha de Brasília continua preso.

* Histórias baseadas em fatos reais da política de Nova Veneza

CERATOCONE

DA HORA

_A Coopera na gestão de Walmir Rampinelli vem realizando muitas ações sociais na região. Na história da empresa sempre foi feito este trabalho até porque faz parte da filosofia de cooperativa mas sob a gestão de Rampinelli este trabalho está sendo intensificado e o modelo de gestão e o serviço prestado vem sendo aprovado pelos associados.

_Há duas semanas também assino uma página no VG no vale do Araranguá. Uma matéria especial sobre o hospital São Sebastião de Turvo marcou o início deste trabalho. Em Turvo e Meleiro os hospitais funcionam muito bem.

NA POLÍTICA

_O cargo de diretor da Câmara de Vereadores sempre tão disputado está mapeado para Dudu Ugioni em 2018.

_O prefeito Rogério Frigo e sua cúpula se reuniram na quinta-feira com o grupo de peemedebistas de Vanderlei Spillere para dar um apoio no que for possível para a convenção peemedebista.

_Nesta onda do “zap” circulou pelo smartphones a filiação no PP datada de 1995 de um empresário que há muitos anos é da linha de frente do PSDB. O fato não me surpreendeu porque lembro disso mas deve estar bagunçando a cabeça de alguns eleitores mais jovens.

_O Dentista Nivaldo Nuernberg esteve na Câmara de Vereadores para acompanhar o projeto de parceria do Metropolitano Clube com a prefeitura.

_Duas chapas foram registradas para a convenção do PMDB no sábado. Vai ser a convenção mais polêmica do velho PMDB de sua história que vai acontecer na sede do EC São Bento Baixo neste sábado pela manhã.

_Vai ter busca de eleitores peemedebistas em casa e alguns são filiados desde os anos 80. Tem cada figurão que já não vota mais no PMDB há muitos anos mas vai votar na convenção.

_Este movimento peemedebista poderá dar uma agitada no partido que há muitos anos vem com brigas intermináveis mas esta disputa poderá criar um clima positivo no partido para as próximas eleições.

_O nome de todos os ex-presidentes do PMDB deve constar nas duas chapas. Desta maneira o nome de Betão Ranacoski que já foi presidente em várias oportunidades está nas duas chapas.

_Esta história de expulsar Vanderlei Spillere acabou motivando este grupo para tentar o comando do partido na convenção.

_Tudo isso é acompanhado bem de perto pelo PSDB e PP, partidos diretamente interessados neste imbróglio peemedebista.

_A obra de reforma do calçamento na subida do morro deveria ser mais rápida para liberar o tráfego no local que circula muitos veículos, principalmente nos finais de semana quando uma legião vai aos restaurantes dos arredores.

_Numa das reuniões do PSDB, o prefeito Rogério Frigo bem a seu estilo, cobrou da Deputada Federal Geovânia de Sá que participe mais dos eventos locais como as festas pelo interior do município. E olha que ela está conseguindo polpudas verbas para Nova Veneza.

_ Foi rejeitado projeto de alteração do plano diretor proposto pela prefeitura. Os vereadores querem mudança do plano diretor não somente alterações. Prevaleceu a ideia da oposição.