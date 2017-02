FME de Siderópolis visita escolas para divulgar início dos projetos sociais

Inscrições para as escolinhas começam na próxima segunda-feira

A equipe da Fundação Municipal de Esportes (FME) visitou as escolas da rede pública para divulgar o início do período de matrículas para as escolinhas dos projetos sociais. Mantidas pelo Governo Municipal em parceria com a Associação Sideropolitana dos Amigos do Esporte (Asame), as escolinhas oferecem dez modalidades de aprendizado, divididas entre atividades esportivas e culturais.

As matrículas para as aulas de futsal, voleibol, futebol de campo, oficina de violão, jiu-jitsu, caratê, tênis de mesa, xadrez, coral infantil e fanfarra, iniciam na próxima segunda-feira, 20 e são totalmente gratuitas.

Crianças, jovens, adultos e idosos que queiram participar podem se dirigir ao ginásio municipal Antônio Espíndola Ramiro, no centro da cidade ou em um dos três núcleos descentralizados nas comunidades de Rio Jordão Baixo, Vila São Jorge e Alto Rio Maina. As fichas para a inscrição estão nas escolas municipais dos três bairros. O horário de atendimento é das 8h30 às 12h e das 14h às 17 horas.

Simone Costa| Fotos: Celso da Luz