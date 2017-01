Floricultura Nó de Pinho presenteia clientes com cadeado para Ponte Dei Morosi

Promoção é válida para quem comprar buquês de rosas ou flores do campo.

Com objetivo de fortalecer o amor em Nova Veneza, a Floricultura Nó de Pinho iniciou 2017 com uma promoção para os casais apaixonados: na compra de um buque de seis ou 12 rosas ou de flores do campo, o cliente será presenteado com um cadeado para colocar na Ponte Dei Morosi.

A proprietária, Daiane Saviato Vanderlinde, ainda ressalta que, nos cadeados, serão gravadas as iniciais do casal apaixonado. “Depois, o casal vai até a Ponte Dei Morosi, em Nova Veneza, levando o cadeado personalizado com as iniciais de seus nomes. Ambos fazem as juras de amor e o trancam em alguma parte especial. Com isso, estarão ‘presos’ um ao outro para sempre! E as chaves? Nós já jogamos fora para o cliente, já que não seria bom jogá-las no rio”, completa.

A floricultura inclusive adquiriu um aparelho especial para escrever em metal, para as gravações, e também já foram encomendados cadeados em formato de coração, que devem chegar nos próximos dias. “Vamos trabalhar firme até o Dia dos Namorados. A intenção é cadear e fortalecer o amor dos apaixonados”, finaliza Daiane.

A Floricultura Nó de Pinho está localizada na rua Osvaldo Mathias da Costa, distrito de Caravaggio, em Nova Veneza. De propriedade do casal Daiane e Wagner Vanderlinde, trabalha com flores e ornamentos.

Mais informações podem ser obtidas pelos contatos telefônicos (48) 3476-0659 e (48) 8821-3824, na página do Facebook , ou através do e-mail nodepinhoflores@gmail.com.

Francine Ferreira / Foto: Willians Biehl