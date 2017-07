Fiscais tributários passam por treinamento do Programa “Com Nota Fiscal Vai Legal”

Os fiscais tributários dos 12 municípios da região da Associação dos Municípios da Região Carbonífera (Amrec) passaram por um treinamento teórico e prático sobre o programa “Com Nota Fiscal Vai Legal”, na manhã de hoje, 12, na Amrec. A reunião foi conduzida pela coordenação de Movimento Econômico da Amrec e o Fiscal da Fazenda Estadual, Pedro Dimas Tadeu Torretti, que trataram das questões técnicas da nota e de segurança na abordagem de veículos com carga.

Foi feito um apanhado histórico do programa, e dos números nestes três anos de funcionamento na região, onde em 2015 foram 17,34% dos veículos abordados trafegavam com mercadoria e sem nota fiscal. No ano seguinte, 2016, o número subiu para 22,31% e neste ano o percentual está em 27,69%, um número muito alto e fora do objetivo. “Nosso objetivo é que chegássemos ao percentual de 10%. Estamos muito acima da realidade estadual e do objetivo”, avaliou o coordenador do movimento econômico da Amrec, Ailson Piva.

Uma demonstração prática do que o coordenador do movimento econômico analisou foi constatada na sequência do treinamento. Uma blitz treinamento foi realizada em frente à sede da Associação, no Avenida Santos Dumont, onde dos sete veículos abordados, quatro trafegavam transportando mercadoria e sem nova fiscal. Piva, o transporte de mercadoria sem nota prejudica os municípios já que impacta no retorno de ICMS.

O encontro contou com participação e o auxílio da Guarda Municipal de Criciúma.

