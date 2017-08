Final do Municipal de Futebol de Campo de Nova Veneza é neste domingo

O Departamento Municipal de Esportes de Nova Veneza realiza neste domingo, 06, a grande decisão do Campeonato Municipal de Futebol de Campo. Os jogos iniciam das 13h, entre Unidos Caravaggio e E.C. Jardim Florença (Aspirantes). Já às 15h, na categoria titulares, disputam o título Unidos Caravaggio e Bairro Bortolotto. Os jogos acontecerão no estádio Darci Marini, em Nova Veneza.

O coordenador técnico, Ivan Daniel avalia a competição de equipes disputando com muito respeito e disciplina em campo e bom nível técnico.

De acordo com o diretor municipal de esportes, Hériton Sandrini, o DME vem dando total apoio aos desportistas noevenezianos. “Chegamos a grande final e consideramos a competição com um evento positivo, onde tudo que foi discutido no congresso técnico foi aplicado. Equipe organizadas e com uma grande qualidade técnica. Convocamos mais uma vez as torcidas para fazermos uma grande festa e aplaudir os nossos campeões”, afirmou.

Ao todo participaram 10 equipes, sendo seis titulares e quatros aspirantes participaram do campeonato.

Cris Freitas