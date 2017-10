Finados: Nó de Pinho oferece embalagens ecologicamente corretas

No próximo feriado, floricultura atenderá clientes em frente ao Cemitério do Centro de Nova Veneza.

Pensando no Feriado de Finados como um momento de demonstrar carinho com aqueles que já se foram, a Floricultura Nó de Pinho está organizando produtos especialmente voltados para a data, para aqueles que desejam homenagear os entes queridos que já faleceram: as embalagens ecologicamente corretas.

De acordo com a proprietária da Nó de Pinho, Daiane Saviato Vanderlinde, nesta data, levar flores ainda é a principal maneira de demonstrar que a pessoa sente saudade. “Mas é possível mostrar que também nos importamos com o futuro. Por isso das embalagens ecologicamente corretas, para que possamos eliminar os recipientes que acumulam água e consequentemente contribuem para a proliferação não só da dengue, mas outras doenças que estão vinculadas a água parada que as embalagens tradicionais proporcionam”, explica.

Nesse novo modelo, a floricultura utiliza folhas frescas, fios de sisal e cachepôs a base de casca de palmeira real, por exemplo. “Tudo bem natural, porque as pessoas precisam se conscientizar. Podemos contribuir com o meio ambiente de várias formas”, completa Daiane.

No entanto, a proprietária afirma que a embalagem tradicional não será excluída. “Mas certamente vamos mostrar as vantagens da opção ecológica, até porque evidencia muito mais as flores”, argumenta.

Para facilitar, no Dia de Finados, a equipe da Nó de Pinho trabalhará em frente ao Cemitério de Nova Veneza, na tradicional “Casa Nona Angelina”. “Com o devido alvará para funcionamento, levaremos nossas opções para perto das pessoas”, finaliza Daiane.

Francine Ferreira / Foto: Willians Biehl