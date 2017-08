O fim do trio “MSN”, Neymar dá adeus aos companheiros de Barcelona

Quando Neymar trocou o Santos pelo Barcelona, várias pessoas ficaram na dúvida se o jovem astro brasileiro iria conseguir ser coadjuvante da estrela mundial Lionel Messi. Já na sua apresentação o mundo parou, 56 mil pessoas lotaram o estádio do Barcelona para recepcionar o jogador. Enfim, depois de 5 anos no clube catalão, não só foi um belo coadjuvante como também se tornou um dos melhores amigos do argentino, e após a formação dessa bela dupla, o barça ainda ganhou um trio em 2014, o uruguaio Suárez trocou o Liverpool pelo Barcelona e o mundo começou a presenciar um ataque dos sonhos, batizado trio “MSN”.

Neymar ganhou experiência, entendeu sua posição no elenco e também se transformou em uma estrela mundial. Muitos acreditavam que a arrogância e a própria ganância do brasileiro iriam atrapalhar seu rendimento no time, porem Neymar foi paciente, e com muito talento ganhou seu espaço. Os títulos em sua passagem pelo barça deixam claro que Ney deu muito certo na Espanha, Supercopa da Espanha: 2013, Troféu Joan Gamper: 2013, 2014, 2015, Campeonato Espanhol: 2014–15, 2015–16, Copa do Rei: 2014–15, 2015–16, 2016-17, Liga dos Campeões da UEFA: 2014–15, Supercopa da UEFA: 2015, Copa do Mundo de Clubes da FIFA: 2015, International Champions Cup: 2017, foram os títulos em sua passagem.

No total Neymar fez 192 partidas pelo Barcelona e marcou 109 gols no clube, junto com Messi os dois marcaram 232 gols – 149 do argentino e 83 do brasileiro. O trio “MSN” encantou o mundo, jogadas espetaculares, dribles, tabelas….enfim, tudo passava nos pés do trio. Porém no decorrer desse período, Messi ganhou ainda mais notoriedade, com muito mérito é claro, agora a ajuda de Neymar e Suárez torna-se um episódio inquestionável nessa história toda, e principalmente Neymar após esse tempo de Barça, já se sentia preparado para o protagonismo. Como dois leões não cabem na mesma jaula, Neymar partiu, deixando o trio, e deixando principalmente Messi, que irá seguir sendo o maior ídolo da história do Barcelona, triste fim do “MSN”.

Agora Neymar eleva seu nível, como a maior transação da história, cerca de 820 milhões de reais, o craque brasileiro chega ao Paris Saint-Germain como principal protagonista, terá o maior salário do mundo, cerca de 10 milhões de reais mês, e poderá sim brigar em igualdade com seu amigo Messi e Cristiano Ronaldo pelo posto de melhor jogador do mundo. Os motivos que fizeram Neymar trocar de clube, só o mesmo poderá responder, agora a oportunidade de brilhar ainda mais dependerá exclusivamente dos seus pés, a velha expressão do mundo da bola “só pegar a 10 e jogar” com toda certeza será transmitida ao jogador pelo seu novo clube francês.

Neymar está pronto, isso é fato. Junto com outras estrelas do time parisiense irá alçar voos mais turbulentos, porém maiores, sairá da sombra de Messi, deixará para trás a comodidade de atuar em um clube vencedor para jogar em um emergente rico, e isso não deixa de ser louvável.

Enfim, como bom brasileiro torço muito pelo jogador, espero que ele aproveite bem essa oportunidade, que ganhe ainda mais responsabilidade, mais maturidade, e que tenha comprometimento e disciplina suficiente para vencer no clube francês como venceu no espanhol.

Nessa quarta Neymar foi até o Barcelona se despedir de seus amigos e ex-companheiros, e mais por “dor de cotovelo” ou por qualquer outro sentimento foi hostilizado por parte da torcida que o esperava na saída do complexo esportivo Joan Gamper. Neymar deixará saudades no Barcelona, de todos nós, fez uma dupla genial com Messi como Bebeto fez com Romário, como Careca fez com Maradona, e tantos outros que presenciamos ao vivo ou por arquivos. Principalmente o torcedor catalão, que vê um pedaço do seu “trio” partir, em busca de outros objetivos, a dor será maior. O que mais emocionou a todos os amantes de futebol foi a bela homenagem de seu amigo e parceiro Lionel Messi fez, postou um vídeo ao brasileiro em suas redes sociais, confira o vídeo abaixo:

Messi finalizou escrevendo ao brasileiro, “Foi um prazer enorme ter dividido todos estes anos com você, amigo Neymar. Te desejo muita sorte nesta etapa de sua vida. Nos vemos – TKM” escreveu Messi.

Agora aguardamos a apresentação do craque no PSG, talvez quem sabe formar um novo trio de sucesso com o argentino Di Maria e o uruguaio Edinson Cavani, aguardamos os próximos capítulos.

Agosto é na Marka em forquilhinha !

A loja de artigos esportivos MARKA localizada no município de Forquilhinha, está com o mês de agosto todo em promoção, o mês marca os 10 anos da loja e o dia dos pais, os descontos chegam a 50% à vista e 30% à prazo. Corre lá que você encontrará diversas marcas e produtos esportivos. Eu recomendo!!! Aproveite!!!

Curtas…

· Nelsinho Ghislandi é um apaixonado pelo futebol amador, um batalhador e incentivador do esporte, merece toda a admiração.

· Os dirigentes locais do nosso futebol amador precisam parar de pensar no imediatismo e realizar um trabalho voltado para médio e longo prazo, só assim teremos de novo jogadores da nossa terra nos gramados da região.

· Heriton Sandrini faz um bom trabalho a frente da diretoria de esportes, parabéns

· Heriton Sandrini faz um bom trabalho a frente da diretoria de esportes, parabéns!