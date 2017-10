Fim da Primeira fase do regional da LARM, com Metropolitano e Caravaggio classificados

Foram realizados neste domingo, 22, os jogos da quinta e última rodada da primeira fase do Campeonato Regional da LARM da Primeira Divisão “Taça Carvão Mineral”, que definiram as duas últimas equipes classificadas para as quartas-de-final da competição e o descenso para a segunda divisão de 2018.

Em Turvo, o Meleiro derrotou o Turvo por 2×0, conquistando classificação para a próxima fase da competição. João Artur, aos 13, e Jean Mossoró, aos 23, ambos do segundo tempo, fizeram os gols da vitória dos visitantes. O Meleiro fechou a etapa em sétimo e, o Turvo, acabou em nono, não se classificando e nem sendo rebaixado.

O Lauro Müller foi derrotado em casa para o Caravaggio por 4×0 e acabou sendo rebaixado para a segunda divisão em 2018. Ramon aos 27 minutos e Alan aos 43, do primeiro tempo; Rômulo aos 31 e Ivan aos 33, da segunda etapa; marcaram os gols do jogo. O Caravaggio, que já estava classificado, acabou em quinto na fase classificatória.

Em Nova Veneza, com as duas equipes já classificadas, o Metropolitano venceu o Mesquita por 4×2. Lucas Crispim aos seis minutos de partida e Beto Cachoeira aos 42, fizeram 2×0 para o Metropolitano. Ramon aos 44, ainda do primeiro tempo, diminuiu para o Mesquita. Fabio, aos oito da etapa complementar, empatou o jogo. Beto Cachoeira aos 40 e Fá aos 45, decretaram a vitória do time da casa. Na classificação, o Metropolitano ficou em terceiro e o Mesquita em sexto.

Em Cocal do Sul, também em confronto de dois times já garantidos na segunda fase do certame, o Mãe Luzia perdeu para o Cocal do Sul por 3×2. Moisés, logo aos dois minutos de jogo, abriu o placar em favor do Cocal. Marcelinho, aos 30, empatou para o Mãe Luzia. Rodriguinho, aos 10 da segunda etapa, colocou novamente o Cocal do Sul à frente. Aos 15, o Mãe Luzia voltou a empatar com Rudinho. E, aos 41, Betão fez o gol da vitória da equipe local. Com o resultado, o Cocal do Sul terminou a primeira fase em segundo e o Mãe Luzia acabou em quarto.

Em Araranguá, o Araranguá ganhou do Internacional por 4×0. Ramon aos 13, André aos 23 e Maikon aos 41 minutos da primeira etapa, e João Simon aos 23 da segunda, fizeram os gols da partida. Mesmo perdendo, o Internacional se classificou para a próxima fase finalizando a primeira fase em oitavo lugar. Já, o Araranguá, que já estava garantido, terminou a etapa em primeiro.

Com o fim da primeira fase, foram conhecidos os confrontos das quartas-de-final. Nos jogos de ida, o Internacional jogará em casa contra o Araranguá. O Meleiro, em seus domínios, enfrenta o Cocal do Sul. O Mesquita, em Araranguá, terá pela frente o Metropolitano. E o Caravaggio, será mandante da partida diante do Mãe Luzia. Os jogos de volta serão com os mandos de campo invertidos.

Nesta nova fase, estará classificada para as semifinais a equipe que somar o maior número de pontos, nos dois jogos, em cada chave. Caso haja empate em número de pontos, logo após a segunda partida, será realizada uma prorrogação. O time de melhor saldo de gols terá vantagem do empate. Caso também haja igualdade no saldo, o empate será favorável a equipe mandante do jogo de volta.

Nesta segunda-feira, dia 23, às 19 horas, haverá uma reunião na sede da LARM, entre representantes das equipes classificadas e o Departamento Técnico da entidade, para definição de datas e horários das partidas da próxima fase do Campeonato Regional da LARM “Taça Carvão Mineral”.

(fonte: LARM)