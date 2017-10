Fiesc Regional Sul discute modernização das relações do trabalho

Reunião da Câmara de Relações Trabalhistas reuniu representantes das indústrias e sindicatos patronais

Com o objetivo de explanar as mudanças na legislação trabalhista, a regional Sul da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (Fiesc) promoveu nesta sexta-feira, dia 20, a reunião da Câmara de Relações Trabalhistas. Além do vice-presidente, Diomício Vidal, membros da Fiesc de Florianópolis, indústrias associadas e líderes dos sindicatos patronais da região, estiveram presentes no encontro. O deputado federal, Ronaldo Benedet, também participou do encontro.

No dia 11 de novembro entra em vigor a nova lei de modernização das relações trabalhistas. A Fiesc teve papel atuante durante as discussões e, atualmente, acompanha 240 negociações pelo Estado. “Nós entendemos que a reforma vem para suprir a necessidade não apenas da classe empresarial, mas do trabalhador também. Precisamos entender e analisar o conteúdo dessa matéria. A Fiesc entende que foi um grande avanço na área trabalhista e para o crescimento do país”, aponta Diomício Vidal.

De acordo com o diretor jurídico da Fiesc, Carlos José Kurtz, é importante que os empresários estejam informados sobre a lei e as oportunidades que isso representa. “Seja na valorização da negociação coletiva, seja na adequação da lei a realidade ou mesmo a tentativa que a lei faz para tentar diminuir os litígios entre as partes”, declara.

“Juntamente a com a Confederação Nacional da Indústria (CNI) tivemos atuação direta na reforma e na modernização das leis. Sempre tentando levar informações aos deputados e senadores de que a legislação atual não dava conta da nossa realidade e era necessário melhorar. Dando mais espaço para negociação e permitindo que as novas leis considerassem teletrabalho, homeworking, essas novas formas de trabalho ligadas a tecnologia, que não consideradas pela Lei atual, fossem incorporados para que produtividade aumentasse nas empresas e também para os trabalhadores”, complementa.

Clara Fernandes