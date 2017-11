Fiera filantopica

A nossa Ponte Dei Morosi (Ponte Dos Namorados) a famosa passarela que liga as duas margens do Rio Mãe Luzia na área central da capital mundial da Polenta, inaugurada apenas há dez meses, já é um dos elementos mais visitados em Nova Veneza, por ela passam os neovenezianos, turistas e diariamente e cenário de fotos, sejam elas feitas por celulares e principalmente books clicados por profissionais do universo fotográfico. Nos local onde são fixados os cadeados com jura de amor já passam dos 150 com nomes grifados dos “amores”. Sua belíssima arquitetura tem charme e romantismo e já consolidou um mito que nela tem amor. A ponte feira na sua totalidade em estrutura metálica assentadas nas cabeceiras a base de concreto armado, foi questionada por uma pequena instabilidade de balanço, gerando desconforto para que tem medo de altura. Mas, nada disso era insegura para os que transitam.

Esta semana o tal “desconforto” foi solucionado pelo engenheiro responsável Edvar Minatto e pela empresa responsável que executou a ponte. Para amortecer o balanço a passarela ganhou um amortecedor exatamente no meio da estrutura. Uma terça/braço metálica fixada nas duas vigas da ponte de concreto que esta a poucos metros, transpassa o eixo do belvedere (centro da ponte) de forma de três apoios de sustentação elastômeros estabilizando a ponte. Após os reparos a ponte foi repintada.

Para a estabilidade maior da ponte não houve aditivo de valores. Segundo o Engenheiro responsável Edvar Miatto. O prefeito Rogério Frigo falou que agora a Caixa Econômica vai fazer a inspeção final. Depois de ter o aval da Caixa, a ponte ganhará uma cobertura leve que deixará ainda mais bela e protegida das intempéries e as pessoas poderão circular tranquilamente nos idas de chuvas. Frigo disse ainda que, a lateral da ponte de concreto será revitalizada com a continuação da ciclovia e melhorando o visual de ambas as pontes. Bravi!!!

FIERA FILANTROPICA

A Apae de Nova Veneza vai realizar um bazar beneficente de mercadorias apreendidas pela Polícia Federal como: eletrônicos, vestuários, cobertores, perfumaria, brinquedos e outros produtos. O bazar acontece a partir das 19 h até às 23 horas no ginásio multi uso anexo a Apae na Rua Imigrante Luiz Gava. Somente pessoas físicas mediante CPF poderão comprar com limite máximo de R$ 900,00 por pessoa. Interessados deverão entrar em contato com APAE pelo fone 34361371, pois, para participar necessita de senhas antecipadas. Forma de pagamento avista ou no cartão de crédito parcelado em até duas vezes. Os recursos arredados serão utilizados em reformas e ampliações da entidade beneficente. Beo laoro!!!

BON CONPLEAN LUCIA

Quem trocou de idade foi a minha bela amiga Lúcia Tomasi Guidarini. Há muitos anos Lúcia é fã da “Nona Angelina” e diz que quer chegar a idade dela. Desejamos-te saúde e vida longa igual a da Angelina. Tanti auguri beea tosatona!!!

LA VISITA DI TRIZOTTO E FAMÈJA

Quem esteve passeando na capital mundial da Polenta com a família no final de semana foi ex titular do cartório de Nova Veneza Vladimir Trizotto. Casado com Larissa Vanzin Corrêa Trizotto e tem dois filhos João Pedro e pequeno Eduardo nascido em Nova Veneza. Natural de Xanxerê teve uma passagem rápida por Nova Veneza, mas, deixou um grande legado profissional e de amigos. Hoje ele é o titular do Tabelionato de Notas e Protestos de Títulos de Fraiburgo, SC. Famèja Trizotto benvegnù senpre a Nova Venèssia!!!

UNA BEEA PRINCIPESSA

Esta é a simpática jovem Thays Monik ela está entre as mais belas jovens neovenezianas. E no si parla pì gnente!!!