Nova Veneza passa a viver as vibrações positivas de sua maior festividade. A Festa da Gastronomia hoje é um evento consagrado tanto regional como nacionalmente. Além de grande parte de nossa população que ou está envolvida diretamente nas mais variadas atividades ou apenas curte o prazeroso momento temos uma verdadeira invasão de turistas das mais diversas origens.

Tem momentos que parece estarmos imersos em um verdadeiro apocalipse psicodélico transcendental. O interessante de todo este processo é que o evento com o decorrer do tempo foi agregando valor e o que era apenas centrado em gastronomia agora tem em seu acontecer muito de cultura, de resgate ao passado, de saboreio de música, bebidas, belíssimos trajes, máscaras lindíssimas, carros alegóricos, enfim um espetáculo brilhante.

Para esta edição temos algumas mudanças; perdemos o ótimo grupo Roba da Ciodi que tinha, até então, muita identidade com a festa e contagiava a todos em suas apresentações. Ao que parece não houve um acordo financeiro e ao invés do Roba quem vai animar o coreto da praça será o também excelente Altas Horas.

Outro aspecto diferente será a ausência do tradicional engenho do Bairro Bortolotto mas em compensação teremos a volta no Sábado a noite do grande desfile de Carnaval, inclusive com direito a carros alegóricos.

O Teatro Municipal também oferecerá uma programação variada com noites de música nativista e outra com jazz e tenor italiano, enfim muuuita coisa para ser apreciada, sem esquecer é claro da nossa referência que é comiiiiiiiiida …! Vivaaaaaaa !

Finais da copa Sul !

Foi realizado no último domingo o jogo decisivo que apontou o outro finalista da Copa Sul dos Campeões 2017. O Vera Cruz de Garopaba mesmo jogando no campo do Água Verde de Pescaria Brava alcançou sua classificação nas penalidades máximas.

Agora, neste domingo, dia 18 de junho, teremos em Garopaba o primeiro encontro da final entre o Vera Cruz e o Metropolitano. Já no domingo seguinte, dia 25, será a vez do último e decisivo encontro e será realizado no Estádio Darci Marini em Nova Veneza. Desde já a expectativa pela conquista do título pelo Metro é das maiores nos nossos meios esportivos.

Benício Spillere! Nova missão no esporte

Nosso amigo, Benício Spillere, inicia uma nova etapa em sua vida. Sempre ligado ao esporte em geral, além de ter sido um dos melhores atletas de Futsal de Nova Veneza, o “ Tio Caco “ foi Diretor, Treinador e sempre um grande entusiasta do Futebol e Futsal.

Pois o Benício é o novo assessor do Departamento de Futebol Profissional do Criciúma E. C. onde irá atuar ao lado do Diretor de Futebol Edson Gaúcho. Para completar, Benício também foi recentemente homenageado por alcançar a marca de 25 anos publicando o Fogletin dela Montagna que retrata a cultura, a fé e o humor do Distrito de Caravaggio ao longo de toda a sua existência.

Sem dúvida é uma homenagem das mais justas. Então, ao mesmo tempo que o cumprimento desejo muito, mas muito sucesso em suas novas atribuições. Dá-lhe Tigre !

Futsal da LAC !

O Oalhacrop E.C. que é nosso representante nas disputas do Regional de Futsal da LAC 2017 não podia começar sua campanha de forma melhor. Tem dois jogos e duas vitórias, sendo que a primeira conseguida em Siderópolis com clima de decisão e um apertado placar de 2 X 1.

Já na última sexta-feira foi a vez de enfrentar os Imortais de Criciúma, aqui em Nova Veneza. A vitória veio bem mais facilmente e os comandados de Nelsinho aplicaram 9 X 4 no visitante.

Bom público compareceu ao Ginásio, com destaque para a vibrante torcida organizada. Agora nesta quarta será a vez do confronto com a boa equipe de Turvo, fora de casa. Minha única preocupação é com o fato de se os atletas se inspirarem no nome do time acabem nem lavando o uniforme nem tomando banho após os jogos…

Largada do futebol de campo!

Teve início no último domingo o Campeonato Municipal de Futebol de Campo. Neste ano teremos seis equipes na disputa e Jardim Florença e Caravaggio largaram bem com vitórias importantes em seus jogos. Agora o Campeonato para em função da festa e retorna no fim de semana seguinte.

Dica da semana!

A Dica da Semana é musical. Falo da Canção “Go, My son! “ cantada por Verdell Primeaux. Ela relata como vive a Nação Navajo que foi outrora uma das mais importantes e numerosas Nações Indígenas dos Estados Unidos e juntamente com os Apaches, Sioux, Comanches e tantos outros foram impiedosamente massacrados pelos “bonzinhos” homens brancos.

Tiveram seu território invadido, suas florestas, animais e rios destruídos e sua população inclusive mulheres e crianças, brutalmente assassinados.E os “cara –pálidas” ainda contaram para o mundo através dos filmes e livros que os brancos eram os heróis e os índios, os bandidos…