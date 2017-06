Festa em Honra a São João Batista deve movimentar Nova Veneza no final de semana

Depois do sucesso da Festa de Nossa Senhora do Caravaggio e da Festa da Gastronomia, Nova Veneza estará novamente em festa neste final de semana.

No sábado, 24 e domingo, 25, acontece a Festa em Honra a São João Batista, que deve movimentar a comunidade de São Bento Baixo.

Uma das maiores festas juninas do Estado deve receber este ano cerca de 10 mil pessoas segundo a organização. Nos dois dias acontecem missas, com toda a gastronomia a disposição dos visitantes. O ponto forte do evento deve ser a queima da fogueira, marcada para às 22h30min do sábado. Em 2017 são 32 metros de altura, a maior de Santa Catarina.

“Este ano as Lojas Valdinei compraram a fogueira, e vão acender o fogo. Junto teremos de seis a sete minutos de show pirotécnico. São cerca de 100 voluntários trabalhando para fazer uma grande festa. Será um belo espetáculo, ainda mais com a certeza de tempo bom”, explica o presidente da Caep, Edaltro Bortolotto.

Ainda no sábado às 20h acontece o show com a Banda Flor de Lótus, de Araranguá, e às 22h45min a apresentação da dupla Breno e Edu. No domingo é a vez da procissão de motos e a tradicional benção, seguido de almoço e apresentações artísticas.

Às 15h a Banda Vigário Jack se apresenta, e às 17h acontece o sorteio de um veículo Sandero zero quilômetro. As rifas podem ser adquiridas ainda na casa paroquial ao preço de R$ 15.

João Manoel Neto