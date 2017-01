Feliz Ano Novo com muitas leituras interessantes

O ano novo chegou, já estamos em 2017, e eu quero agradecer a todas as leitoras e leitores desta coluna Sobre Livros e Leituras. Comecei no Portal Veneza e no Forquilhinha Notícias em abril de 2016 e desde a primeira resenha me sinto realizada em mostrar um pouquinho deste mundo maravilhoso dos livros.

Espero ter incentivado algumas pessoas a iniciarem a leitura de pelo menos um livro neste período e espero ter motivado outros a se interessarem por diferentes estilos de leituras. Sei que cada pessoa gosta de um tipo de leitura e que os livros que eu gostei pode não ser de interesse de muitos e vice-versa, mas minha intenção com estas linhas que venho escrevendo é apontar alternativas e que com as resenhas cada um faça suas escolhas.

Ler, para mim, é uma diversão, é uma maneira de me distrair, me equilibrar e limpar a mente. É conhecer lugares mesmo sem ter ido, é conhecer personagens mesmo fictícios e saber que todos aqueles sentimentos podem estar acontecendo com várias pessoas. Ficção, biografia, romance, conto, clássico, best-seller, literatura fantástica, infanto-juvenil, poesia, policial, todos estes estilos me agradam e me levam a distrações, despertam minha curiosidade e me garantem horas de qualidade de vida.

Sei que para cada um é de um jeito. Então, se você tem como objetivo para 2017 ler alguns livros, sugiro que primeiro identifique o gênero literário que mais combina com você e a partir daí escolha o livro. Assim fica bem mais fácil acertar.

Desejo que 2017 traga muita saúde, felicidade e leituras interessantes para você. Se quiser, entre em contato comigo pelo e-mail pelegrinifa@gmail.com.

Muito obrigada! As resenhas continuam na semana que vem.