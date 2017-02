Feira da Educação aproxima profissionais da La Moda a instituições de ensino

Buscando sempre investir no desenvolvimento de seus profissionais, o grupo La Moda promove até o dia 16 de fevereiro a Feira da Educação. A empresa recebe instituições de ensino com as quais tem parceria e as entidades expõe as suas opções de cursos e treinamentos com ofertas especiais aos profissionais.

Para a Coordenadora de Recursos Humanos da La Moda, Carolina Warmling Ghislandi, a Feira da Educação busca aproximar os profissionais da empresa com as instituições de ensino e também busca fortalecer a relação com tais instituições na manutenção dos convênios. “Essas instituições oferecem descontos para os funcionários da La Moda e esse ano a procura já está bem expressiva. Através dos convênios, buscamos melhorar o desenvolvimento e desempenho profissional de nossos profissionais”, explica Carolina. Segundo ela, o desconto é decisivo para a escolha de realizar, por exemplo, uma formação superior. “Essa diferença é muito significativa e os profissionais podem dedicam esse valor do desconto para a compra de material didático, transporte, alimentação, entre outras coisas”, ressalta a coordenadora de RH.

Alinhado a um dos valores da empresa, o Aprender Sempre, na feira os colaboradores conhecem as oportunidades de aprimorarem seus conhecimentos e também os benefícios e descontos das entidades parceiras. Entre elas estão Faculdade Senac, Esucri/Uniasselvi, Faculdade Satc/FGV, Unesc, Projob Treinamentos, Yes Brás e Yázigi. A Feira da Educação acontece na La Moda até quinta-feira, 16.

Fernanda de Maman