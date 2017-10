Feira CasaPronta está de portas abertas

Maior evento do setor da construção, mobiliário e de decoração do Estado segue até domingo, em Criciúma

Com movimentação significativa nos corredores e estandes foi aberta oficialmente na noite desta quarta-feira, 18, a maior feira do setor da construção, mobiliário e decoração de Santa Catarina tendo como palco o Pavilhão José Ijair Conti, em Criciúma.

A CasaPronta segue até domingo promovendo diversas oportunidades de negócios, incrementando assim a economia, sendo também uma opção de passeio em família. Nesta 15ª edição são 220 expositores, 10% a mais do que no ano anterior, vindos não somente de Santa Catarina, mas dos estados vizinhos do Rio Grande do Sul e Paraná, além de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

A diretora da NossaCasa Feira & Eventos, organizadora da CasaPronta, Jaqueline Backs, em seu discurso na cerimônia de abertura, agradeceu a presença dos expositores, apoiadores, patrocinadores e do público que se fez presente já no primeiro dia. “Neste ano, mais do que debutar, a CasaPronta Criciúma chega à sua 15ª edição com força, vontade e juventude para sempre buscar o aperfeiçoamento na organização. As 220 empresas e entidades expositoras, com muito arrojo e perseverança, acreditam que através do trabalho será construída uma sociedade mais harmoniosa, justa e segura”, discursou.

Jaqueline ressaltou ainda as parcerias que visam sempre a satisfação de quem expõe, de quem apoia e principalmente de quem procura encontrar na CasaPronta boas alternativas para a construção, para o mobiliário e decoração. “Outubro é a data, Criciúma é o local. Aqui é realizado o maior e mais completo evento destes segmentos em todo Estado. Santa Catarina pulsa e o Sul catarinense é a melhor das referências”, complementou.

Para o vice-presidente do Sindicato das Indústria da Construção Civil do Sul Catarinense (Sinduscon), Giovani Elias, a CasaPronta é o carro-chefe do setor em todo Estado. “Temos orgulho de estar presente em todas as 15 edições. Eventos como este são primordiais para que a região possa mostrar o seu trabalho reforçando o desenvolvimento. A CasaPronta mostra que a crise pode ser resolvida com muito trabalho e faz com que o Sul tenha o seu lugar”.

Desenvolvimento da região

O prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro, elogiou a organização pela coragem e determinação de fixar um evento deste porte na cidade. “Começou no antigo pavilhão da Cecrisa, depois no da Eliane e hoje está aqui sem pular nenhuma edição. A feira é importante para toda economia da cidade e região. Ela não só movimenta internamente, como movimenta bares, restaurantes e hotéis. É o momento ideal para fazer e prospectar negócios mexendo com o desenvolvimento de toda uma região. Criciúma está no caminho certo com eventos como este. Temos a agradecer pela oportunidade de trabalho, pois só com ele se vence, e pela escolha da cidade investindo nesse projeto tão importante”, declarou.

No final da cerimônia de abertura as autoridades presentes receberam um troféu pelos 15 anos da feira que foi produzido pelos alunos da Olaria das Artes do Sindicato da Indústria da Cerâmica Vermelha (Sindicer) de Morro da Fumaça. “É uma homenagem simbólica. A feira começou pequena, com muitas dificuldades e hoje é considerada a maior do setor. E se tornou assim graças ao apoio de todas as entidades e expositores parceiros, sendo que muitos deles estão desde as primeiras edições e cresceram junto com a CasaPronta”, concluiu Jaqueline.

São 12 mil metros quadrados totalmente cobertos com expositores em todo pavilhão. Na quinta e sexta-feira os portões abrem das 17h às 22h. No sábado das 14h às 22h e no domingo, dia do encerramento, das 14h às 19h. A entrada custa R$ 5 e crianças menores de 12 anos não pagam.

Texto: Talise Freitas| Fotos: Stephanie Barbosa