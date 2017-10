Fechada as negociações dos trabalhadores das agroindústrias com 2.08% de aumento

Após aprovação nas assembleias esta semana, foi fechado o acordo dos trabalhadores das agroindústrias JBS de Nova Veneza, Forquilhinha e Morro Grande.

Valendo para as três unidades a categoria garantiu 2,08% de aumento, sendo 1,63% de inflação, mais 0,45% de ganho real. O piso passa para R$ 1.396, 13. O percentual é retroativo a 1º de outubro data-base da categoria. Eles garantiram mais conquistas e renovaram as cláusulas sociais diferenciadas por empresa.

Para o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação de Criciúma e região (Sintiacr), Jeovanio Eller, a negociação não foi ruim. “Se analisarmos a conjuntura tivemos ganho real e avanços na inclusão de itens na cesta básica e reajuste no vale-alimentação em Nova Veneza”, pontua o presidente.

JBS Nova Veneza

O abono passou para R$ 1.051,00 com o repasse em abril de 2018. Na cesta básica acrescentou 1 lata de sardinha e 1 litro de óleo. Nas três refeições fornecidas diariamente o desconto passou de R$ 1,00 para R4$1,02. No vale-transporte o desconto permanece de até 3% sobre o salário.

JBS Forquilhinha

Incluindo os setores do incubatório e rações, o abono passou para R$ 700,00 como pagamento em abril de 2018. O prêmio vale-alimentação saiu de R$ 98,00 para R$ 103,00 em outubro e para R$ 105,00 a partir de novembro de 2017. As três refeições fornecidas diariamente te o desconto passa de R$ 1,00 para R$ 1, 02.No vale-transporte mantém o desconto de até 3% sobre o salário.

JBS Morro Grande

O abono passou para R$ 700,00. Ele será repassado junto com a rescisão de contrato dos cerca de 700 trabalhadores previsto para ser pago até 31 de novembro de 2017 com o encerramento das atividades da unidade. Na cesta básica será acrescentada uma lata de sardinha e um litro de óleo.

Todos receberão o benefício inclusive aqueles com falta no trabalho. Nas refeições fornecidas diariamente o valor do desconto passa de R$ 0,75 para R$ 0,76. No vale-transporte permanece o mesmo desconto de até 3% no salário.

Maristela Benedet / Foto: Willians Biehl